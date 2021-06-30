1 Temmuz Perşembe 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

1 Temmuz 2021 burç yorumları hayata dair beklentiler hakkında ipucu veriyor. Peki, 1 Temmuz günlük burç yorumları kime ne mesaj veriyor? 1 Temmuz Perşembe günü Koç burcu güne yoğun başlayabilir, Akrep ve Boğa burcu ise iştah problemi yaşayabilir.

1 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Temmuz ayının ilk burç yorumları sizi güne enerjili başlatabilir. 1 Temmuz Perşembe günü Ay sabah saat 04.21'de senin burcuna geçiyor olacak. Öğle saatlerinde aşk ve sevgi ilişkileri için güzel enerjiler var. Mars Satürn karşıtlığı ise günün geri kalanında kontrolsüz çıkışlar yapmamıza sebep olabilir. Ay'ın da burç değiştireceği bugün değişken enerjiler altında olabiliriz. İşte 1 Temmuz 2021 burç yorumları...

1 TEMMUZ KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

1 Temmuz Perşembe günü Ay sabah saat 04.21'de senin burcuna geçiyor olacak. Güne yoğun enerjilerle başlıyor olacaksın.

1 TEMMUZ BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugün akşam meydana gelecek Mars Satürn karşıtlığı ile birlikte bazı zorlayıcı durumlar söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde iştahının inanılmaz arttığına şahit olabilirsin.

1 TEMMUZ İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Motivasyonun gün boyunca yüksek olabilir. Sabah erken saatlerde yalnız başına kalmak sana iyi gelebilir. Sosyal çevrenle ilgili işlerin varsa yolunda gidebilir.

1 TEMMUZ YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Otorite figürlerinden, kariyerinden görüştüğün insanlardan bugünlerde destek alıyorsun. Bununla birlikte gece saatlerinde ani gerginliklere karşı temkinli olmalısın.

1 TEMMUZ ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Toplum önünde gözükmekten hoşlandığın bir gündesin. Yurt dışı işlerinle ilgili istikrar yakalamak istiyor olabilirsin.

1 TEMMUZ BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ortak paylaşımlarınla ilgili partnerinle arandaki bir tartışma perşembe günü bilhassa gece saatlerinde can sıkıcı olabilir. Akşam saatlerinde iştahın açık olabilir.

1 TEMMUZ TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

İkili ilişkilerinde yoğun görüşmelerinin olacağı bir gün. Konuları daha stabil hale getirmek isteyebilirsin.

1 TEMMUZ AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay Koç burcunda ilerliyorken günlük işlerine daha çok yöneliyor olacaksın. Akşam saatlerinde iştahın birden artabilir. Baş ağrıları yaşayabilirsin.

1 TEMMUZ YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Parasal konularda Perşembe günü boyunca inisiyatif alman gereken durumlar var. Çocuklarınla ilgili konular öne çıkıyor.

1 TEMMUZ OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Ev hayatına konsantre olacağın gece saatlerinde birtakım sınırlandırılmalara maruz kalabilirsin. Sportif faaliyetler için motivasyonun yüksek.

1 TEMMUZ KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Kardeşlerinle ilgili konularda yeniden değerlendirmeler yapman yerinde olacaktır. Birtakım konularda öne çıkarak işleri senin halletmen gereken durumlar söz konusu olabilir.

1 TEMMUZ BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Gün boyunca parasal konuların öne çıkıyor olacak. Bu gece kısıtlayıcı ve zorlayıcı durumlar söz konusu olabilir.