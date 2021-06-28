1 Temmuz'da başlıyor! İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 1 Temmuz'dan itibaren girilecek tam normalleşme sürecinin detayları netleşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla gönderilen genelgede kafe, restoranların açılış-kapanış saatleriyle, sokak kısıtlamasına hatta nişan-düğün gibi organizasyonların nasıl yapılacağına dair tüm detaylar verildi. İşte 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme adımları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından tüm Türkiye'nin merakla beklediği normalleşme kararlarını açıklamıştı. 1 Temmuz'dan itibaren girilecek tam normalleşme sürecinin detayları, dün İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile belirlendi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI KALDIRILIYOR

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek. Perşembe itibarıyla sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak.

YEME-İÇME YERLERİNDE KİŞİ KISITLAMASI SONLANIYOR

Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak. Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.

MÜZİK YAYINI 24.00'E KADAR YAPILABİLECEK

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede, canlı müzik dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00'e kadar yapılabileceği belirtiliyor.

KONAKLAMA TESİSLERİNDEKİ KISITLAMALAR BİTİRİLECEK

Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere 1 Temmuz itibarıyla son verilecek. Konaklama tesislerine yönelik ilgili genelgelerle getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verileceğine bildirilen genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulması sağlanacaktır."

Genelgede işletmeciler tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb.) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için her türlü tedbirin alınması gerektiği vurgulandı.

DÜĞÜNLERDE KATILIMCI SINIRLAMASI YOK

Genelgede nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan Covid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirlere uyulmak kaydıyla, STK'lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecek. Nikah ve düğünlerde ise yiyecek/içecek ikramı yapılabilecek.

Canlı müziğin saat 24.00'a dek sürebileceği belirtilen genelgede "­Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır" hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir." denildi.

Genelgede köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verileceği maddesi yer alırken belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacağı belirtildi.

KONSERLER BAŞLIYOR

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek. Genelgede konuya ilişkin "Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir." ifadesi yer aldı.

TOPLU ULAŞIM KISITLAMALARI SONA ERDİ

Genelgede Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verileceği belirtildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler/çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar da 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.

PİKNİK ALANLARINDAKİ KISITLAMALAR KALDIRILIYOR

Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.

NARGİLE YASAĞI DEVAM EDECEK

Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilecek. Sinemalar da açılacak.

Ancak genelgede nargile kafelerin yeni bir karara dek kapalı kalacağı belirtilerek "Faaliyet konusu "nargile salonu/kafesi" olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak." ifadeleri yer aldı.

KAMUDA NORMAL MESAİYE GEÇİLECEK

1 Temmuz itibariyle kamuda normal mesaiye geçileceği belirtilen genelgede "Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde? kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00­16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir." ifadelerine yer verildi.