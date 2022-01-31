1 Şubat Salı Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

1 ŞUBAT SALI BURÇ YORUMLARI

1 Şubat Kova Yeni ayının burçlara etkisini kaleme almıştık. Fakat aşk, sağlık, para ve kariyer konularında günlük burç yorumlarını detaylıca ele aldık.

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

Bugün başvurduğunuz pek çok girişimin olumlu sonuçlanacağı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Parasal konularda muazzam gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca sevdiğiniz kişinin kalbini fethedeceğiniz harika bir gün.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün zihninizden geçen pek çok konunun açıklığa kavuştuğunu fark edeceğiniz bir gün. Sırlarınızı paylaşırken dikkatli olmalısınız. Gizli düşmanlıklara oldukça açıksınız. İş yerinizde gelişen pek çok konu önümüzdeki sene sizi yakından ilgilendiriyor olabilir.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Bugün adeta şansınızın döndüğünü hissettiğiniz pek çok konu ile karşı karşıya olacaksınız. Sevdiğiniz kişi ile hayallerinizi gerçekleştirmek için adımlar atabilirsiniz. Düşüncelerinize çok dikkat edin, gelecekteki pek çok şeyin zeminini oluşturmak üzeresiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün kendinizi göstermek istediğiniz projelerde adım atabilir, toplantılar düzenleyebilirsiniz. Evinizi güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Aşk ve sevgi konularında ise biraz heyecanlı gelişmeler yaşanabilir. Tartışmaları büyütmemenizi önerebilirim.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün gökyüzünün desteği sizinle birlikte olacak. Sevdiğiniz kişi ile konuşmalarında ben sen iletişimi yerine biz demeyi başarabilirseniz günün tüm olumlu enerjisi sizinle birlikte. Uluslararası bir proje, önemli bir sınavınız varsa alt yapısını oluşturmak için bugün adım atabilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün sevdiğiniz kişinin akrabaları ile gerginlik yaşayabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara açık bir gün. Olayların arkasındaki akışı göremiyor veya geçmişe dair konuların geçmişte kaldığını fark edemiyor olabilirsiniz. Sinirsel sıkıntılara aman dikkat.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Bugün sevdiğiniz kişi ile paylaşımlarınızın artacağı harika bir gün. Ayrıca dostlarınızdan haberler gelecek, bunlardan bir kısmı geçtiğimiz yaz aylarında aranızda küslük oluşan dostlar olabilir. Pek çok kırgınlığı toparlamak için gökyüzünün şansı sizinle birlikte.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün sevdiğiniz kişi ile gerilime biraz açıksınız. Günlük hayatta üzerinize yük kalan konuları paylaşabilirseniz üzerinizdeki gerginliği de azaltabilirsiniz. İş aradığınız bir süreçten geçiyorsanız bugün önemli başvurularda bulunabilirsiniz. Olumlu sonuçlanabilir.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün aşk, sevgi ve mutluluk sizinle birlikte olacak. Sevdiğiniz kişiden alacağınız sürpriz hediyeler ile kalbiniz her zamankinden daha farklı atabilir. Bebek sahibi olmak için muazzam destek alıyorsunuz. Sürpriz gebelikler oluşabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün sürpriz flörtlere açıksınız. Ancak iletişimdeki sert yapınız yakın çevrenizi kırabilir. Gerçekleri net bir şekilde ortaya koymayı düşünürken hem kendi kalbinizi hem de başkalarını üzmeniz gelecekte aranızda küslüklere sebep olabilir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün parasal konularda hızlı atılımlar yapabilirsiniz. Ayağınıza gelen şanslı teklifleri değerlendirebilirsiniz. Uzunca süre önce borç verdiğiniz alacaklarınızı alabilirsiniz. Ayrıca aşk konularında da uzunca süredir kırıldığınız kalp yaralarının sarıldığı bir süreçten geçmektesiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün enerjinizi dışarıya yansıtırken kalpleri ısıtıyorsunuz. Sevdiğiniz kişiden alacağınız haberlerle birlikte mutluluğunuz ikiye katlanacak. Uzunca süredir hayalini kurduğunuz güzelliklerin zemini oluşmaya başladı. Tadını çıkarın