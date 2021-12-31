1 Ocak Cumartesi 2022 Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

1 Ocak Cumartesi günü burç yorumları, burçlarda canlı enerjiler hakim Terazi, Koç, Boğa, İkizler, Aslan, Yengeç, Yay, para müjdesiyle sevinebilir. İşte cevabı.

1 Ocak günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 1 Ocak 2022 cumartesi günlük burç yorumlarında neler bekliyor?

1 Ocak Cumartesi 2022 Günü Koç Burcunu Neler Bekliyor?

İlişkilerinizde kararlı adımlarla ilerliyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, gerçek isteklerinizi içinizde saklıyorsunuz.

1 Ocak Cumartesi 2022 Günü Boğa Burcunu Neler Bekliyor?

Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyor, fakat tüm bunları yaparken bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. İsteklerinizin ilgi görmesi son derece hoşunuza gidiyor.

1 Ocak Cumartesi 2022 Günü İkizler Burcunu Neler Bekliyor?

Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlarınız konusunda hiç kimseye güvenmiyorsunuz.

1 Ocak Cumartesi 2022 Günü Yengeç Burcunu Neler Bekliyor?

Çevrenizde otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

1 Ocak Cumartesi 2022 Günü Aslan Burcunu Neler Bekliyor?

Para kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi çok büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Aşk konusunda özgürlükçü bir yapı içindesiniz; hiç kimseye ödün vermeden yaşıyorsunuz.

1 Ocak Cumartesi 2022 Günü Başak Burcunu Neler Bekliyor?

İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. Özellikle bugün iddialı ve ben merkezci davranmakla birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Sistemli yapınızı zorlayan sorunlu kişilerden hoşlanmıyorsunuz.

1 Ocak Cumartesi 2022 Günü Terazi Burcunu Neler Bekliyor?

Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Henüz somutlaştıramadığınız başka işlere yönelme düşüncesi içindesiniz.

1 Ocak Cumartesi 2022 Günü Akrep Burcunu Neler Bekliyor?

Maddi konularda açılmaktan ve genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz. Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz. Ani değişimlere hazır olmalısınız.

1 Ocak Cumartesi 2022 Günü Yay Burcunu Neler Bekliyor?

Maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi kendiniz halletmek istiyorsunuz. Gururlu bir yapınız var ve hiçbir zaman ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.

1 Ocak Cumartesi 2022 Günü Oğlak Burcunu Neler Bekliyor?

Bilinçaltınızın sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Bugün ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. Doğuştan karamsar yapınızı biraz olsun esnetmeye çalışmıyorsunuz. Gizemli davranmaktan vazgeçmelisiniz.

1 Ocak Cumartesi 2022 Günü Kova Burcunu Neler Bekliyor?

Kendinizi her zamankinden farklı hissediyorsunuz. İçinizde özgürlük duyguları var ve ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamıyor ama hala kendinizi başka bir yerlere ait gibi hissediyorsunuz. Dinginlik savaşları veriyorsunuz.

1 Ocak Cumartesi 2022 Günü Balık Burcunu Neler Bekliyor?

Çalışma yaşantınızda duygusallık ve alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli olacak. Sessiz kalmakla birçok sorunu biriktiriyor olmanız sizi sıkacaktır.