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1 Ocak 2021 Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 31 Aralık Perşembe saat 21:00'den 4 Ocak Pazartesi 05:00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

1 Ocak 2021 Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
15 Aralık 2020 Salı 00:25

Son haftalarda 30 bin bandında açıklanan koronavirüs vakalarının ardından salgınının yayılmasını önlemek amacıyla hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde uygulanmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, yılbaşında nasıl bir yol izleneceği merak konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs gündemiyle gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından vatandaşların merak ettiği konuya açıklık getirdi.

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLAN EDİLDİ

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'dan 4 Ocak saat 05.00'a kadar uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Kısıtlama ile ilgili İçişleri Bakanlığı kapsamlı bir genelge yayınlayacak.

Son Dakika: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak


Kaynak: Kamu Saati Özel
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