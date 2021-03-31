1 Nisan Perşembe Korona Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1376'sı semptomatik olmak üzere toplam 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 152 olarak kayıtlara geçti.