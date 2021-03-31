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1 Nisan perşembe 2021 Sigaraya zam geldi mi? | 2021 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

31 Mart sigaraya zam var mı? Sigara ne kadar zamlandı,ne kadar oldu? 1 Nisan perşembe Sigaraya ne kadar zam gelecek? Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi marka sigaralara zam geldi? Sigaranın yeni fiyatı? Hangi sigara ne kadar, kaç lira oldu? Zam gelen sigaralar hangileri? 2021 Sigara Fiyat Listesi, 2021'de Sigaraya Yüzde 30 Zam Geliyor mu?, Zam gelen sigaralar listesi...

1 Nisan perşembe 2021 Sigaraya zam geldi mi? | 2021 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
31 Mart 2021 Çarşamba 22:34

Güncel sigara fiyatları 2021: Sigaraya zam geldi mi? 31 Mart sigaraya zam var mı? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...

Sigaraya zam geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılında sigara fiyatlarında artış yaşanıp yaşanmayacağı ise merak ediliyor. Aralık ayında Resmi Gazete'de duyurulan kararla sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmişti. Sosyal medyada sigara fiyatlarına zam yapıldığına yönelik iddialar sonrasında araştırmalar hızlandı. İşte, sigaraya zam geldi mi? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...

Sigaraya zam geldi mi? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda sigara fiyatlarına zam uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Ağustos ayında Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Sigara tiryakileri sosyal medyada yaşanan iddialar sonrasında araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, sigaraya zam geldi mi? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...

1 Nisan'da sigaraya zam geliyor! İşte yeni fiyatlar | Ajans Muhbir

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

Güncel sigara fiyatları 2021: Sigaraya zam geldi mi? 31 Mart sigaraya zam var mı? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...

SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

LD: 14 TL

Güncel sigara fiyatları 2021: Sigaraya zam geldi mi? 31 Mart sigaraya zam var mı? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Güncel sigara fiyatları 2021: Sigaraya zam geldi mi? 31 Mart sigaraya zam var mı? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Güncel sigara fiyatları 2021: Sigaraya zam geldi mi? 31 Mart sigaraya zam var mı? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Güncel sigara fiyatları 2021: Sigaraya zam geldi mi? 31 Mart sigaraya zam var mı? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Güncel sigara fiyatları 2021: Sigaraya zam geldi mi? 31 Mart sigaraya zam var mı? Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #sigara #zam #nisan #2021 #31 Mart sigara
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