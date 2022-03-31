1 Nisan Cuma Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

GRAM ALTIN NE OLUR?

Güne 910,75 ile başlayan Gram Altın, saat 21:16 itibarıyla %0,64 artışla 916,82'dan işlem görüyor. Dün en düşük 910,66, en yüksek 911,00 seviyelerini gören Gram Altın, günü 910,70 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 01.03.2022 tarihinde 868,06 ile son bir ayın en düşük, 11.03.2022 tarihinde ise 960,83 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 916,82 TL'ye karşılık gelmektedir.

Gram Altın'ın fiyatı ons’a göre nasıl hesaplanır?

1 gram altının fiyatı, 1 ons altının güncel fiyatının 31.10’da birine eşittir.

Bir senaryoda, 1 ons altını $1555 olarak kabul edersek;

1 ons = 31.10 gram’a eşit olduğu için,

1 gram altın = $50 değerinde olur.

Gram altının yerel piyasalardaki değerini bulmak için dolar/TL kuru hesaba katılmalıdır.

Bu senaryoda, Dolar/TL kurunu 7 olarak alırsak,

1 gram altın = 50 X 7 = 350 TL değerinde olur.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 14,6535 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 21:16 itibarıyla %0,12 artışla 14,6704 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,5332, en yüksek 14,6833 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,6667 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.03.2022 tarihinde 13,7651 ile son bir ayın en düşük, 11.03.2022 tarihinde ise 14,9941 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,6704 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 16,3827 ile başlayan Euro kuru, saat 21:16 itibarıyla %0,46 azalışla 16,2790 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,1459, en yüksek 16,3762 seviyelerini gören Euro, günü 16,3785 seviyesinde kapattı. Euro, 02.03.2022 tarihinde 15,4208 ile son bir ayın en düşük, 10.03.2022 tarihinde ise 16,6554 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,2790 TL'ye karşılık gelmektedir.

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