1 Milyon Yazılımcı Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Adım Adım Başvuru Formu ve Detayları

kayıt ol butonuna Tıkladıktan sonra karşımıza aşağıdaki ekran çıkıyor ve eski ve yeni kimlik bilgileri soruluyor uygun olanı işaretleyerek ileri butununa tıklayarakdevam ediyoruz

Paylatığımız bağlantıya Tıkladıktan sonra açılan pencereden Kayıt ol butonuna tıklıyoruz ve bizden istenen kişisel bilgilerimizi girerek kayıt oluyoruz

1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?



- Uygulama girişi "https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login" linki üzerinden yapılıyor.



- Uygulamaya üyeliğiniz bulunmuyor ise web adresine giriş yapıldığında ekranda bulunan Kayıt Ol

butonuna basılır.



- Kullanıcı kayıt ekranında Eski Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) ve Yeni Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) olmak üzere iki(2) seçenek görüntülenir. Kullanıcı kimliğine uygun kayıt tipini işaretleyerek ileri butonuna basın.



- Eski Kimlik Bilgileri ile Kullanıcı Kayıt Ekranı için ise; Ekranda T.C. Kimlik No, Cilt No, Aile Sıra No ve Sıra No giriş alanları gözlemlenir. Kimlik üzerinde bulunduğu hali ile bilgilerin tamamı doldurulmalıdır. Ekranda bulunan soru işaretinin üzerine gelindiğinde ekranda kimlik üzerinde bilgilerin bulunduğu alanlar görüntülenebilir. Bilgi giriş yapıldıktan sonra İleri butonuna basılır. Seçimi değiştirmek için Geri butonuna basılarak bir önceki ekrana dönülebilir.



- İleri butonuna basıldığında Kullanıcı Kayıt bilgileri ekranına geçilir. Ekranda e-posta, e-posta tekrar, Cep Telefonu, Yaşadığınız Şehir, Çalışma Şekli giriş alanları ve "Başvurunuza ilişkin tüm bilgilendirmeler e-posta adresinize iletilecektir. Lütfen e-posta adresinizin doğruluğundan emin olun." uyarısı gözlemlenir.Ekranda yer alan tüm bilgiler doldurulduktan sonra Kayıt Ol butonuna basılır.



- Ekranda "Kaydınız başarı ile alınmıştır. Sisteme kaydettiğiniz e-posta ile en kısa sürede bilgilendireceksiniz." Uyarısını göreceksiniz. Oluşturduğunuz yeni kimlik ve kullanıcı adı şifre ile siteme tekrar giriş yaparak başvurumuzu tamamlamış oluyoruz. 1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASI İÇİN AKTİVASYON İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Aktivasyon İşlemi için kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kayıt etmiş olduğunuz e-posta adresine aktivasyon maili 48 saat içerisinde iletilecektir. E-posta içerisinde yer alan Aktivasyon Link butonuna basılır. Şifre Aktivasyon ekranında TC Kimlik No alanına kayıtlı T.C. Kimlik numaranız gelecektir. Ekranda "Şifre" ve "Şifre (Tekrar)" alanları doldurularak Kaydet butonuna basılır. Kullanıcı oluşturmuş olduğu parola bilgisi ile uygulamaya giriş yapabilir.



1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?



"https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login" linki ile giriş yapılan ekranda "Vatandaşlık Numarası" alanına T.C. Kimlik Numarası ve "Parola" alanına tanımlı şifrenizi yazarak sisteme giriş sağlayabilirsiniz.

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