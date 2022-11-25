1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu yapılandırıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan, ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifiyle milyonlarca öğrencinin yüzü güldü..

Yasayla birlikte KYK borçlarından faiz ve enflasyon farkları silinerek, öğrencilere ana paranın geri ödemesi için de 3 kez süre uzatımı hakkı tanındı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, merak edilen KYK borç faizlerinin silinmesine ilişkin açıklamada bulundu.

1 milyondan fazla öğrencinin borcu yapılandırıldı

"1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu yapılandırıldı" diyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye tıpkı altyapısında olduğu gibi burs ve kredi imkanlarıyla da dünyanın en geniş altyapısını sunan ülke. Cumhurbaşkanımız yaz başında müjdeyi paylaşmıştı. Öğrenim kredilerindeki geri ödemedeki ilave tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti.

Meclis açılır açılmaz 1961'de yapılan bu kanun tamamen değiştirildi. Öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme de öyle olacak. Gençler aldıklarının üzerine ilave fark ödemeyecek. Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, kredi alan, kredileri geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak.

Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon liralık bir tutar gençlerimizin omuzundan alınmış oluyor. Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de HMB ile iletişim içindeyiz. Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları tahsil edilmeyecek.

An itibarıyla da e- devlet üzerinden endeks tutarlarına erişimi de başlattığımızı müjdelemek istiyorum. Endeks kaldırılmış borç tutarlarını gençlerimiz ödeyebilirler."

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını da açıkladı.

Öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamaları, an itibarıyle e-devlette başladı.

e-devlet'e girerek şifrenizle birlikte "https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama" adresine giriş yaparak KYK öğrenim kredisi borcunuzu sorgulayabilirsiniz.