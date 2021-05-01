1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 244 kişi gözaltına alındı

İşçilerin, günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle kutlanmıyor.

TAKSİM MEYDANI'NDA ÖNLEMLER ALINDI

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı ile Gezi Parkı polis barikatlarıyla çevrelendi ve anıtın bulunduğu alan yaya trafiğine kapatıldı. Bunun yanı sıra meydan ve çevresi K-9 bomba arama köpekleri tarafından kontrol edildi. Öte yandan M2 Yenikapı-Hacıosman metro istasyonunun Taksim, Şişhane ve Osmanbey istasyonları kapatıldı.

Sabah saatlerinden itibaren Mecidiyeköy Meydanı, Dolmabahçe ve Barbaros Bulvarı başta olmak üzere Şişli, Beşiktaş ile Beyoğlu'nda bir araya gelen bazı gruplar, ara sokaklardan Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

SLOGAN ATANLARA MÜDAHALE EDİLDİ

Bölgede önlem alan polis, "tam kapanma" tedbirleri kapsamında yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtti. Uyarılara rağmen dağılmayıp slogan atarak polise direnen gruplara müdahale edildi.

GÖZALTI SAYILARI ARTIYOR

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 244 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklamada bulunarak, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunma, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakma ve basın açıklaması talebinde bulunan HAK-İŞ, TÜRKİŞ, Birleşik Kamu İş, Vatan Partisi ve TGB, Hak Sen, DİSK, TEÇ-Sen, SİME-Sen, SAHİMSen, DİSK(TMMOB-TTB-KESK) sendikalarının başvuruları, salgınla mücadele ve tam kapanma tedbirlerine uygun olmak kaydıyla Valiliğimizce değerlendirilerek belirli saat aralıklarıyla bu faaliyetlere izin verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı