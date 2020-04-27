1 MAYIS'TAN İTİBAREN 31 ilde 3 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle Bugün toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs önlemleri kapsamında video konferansla kabine toplantısının ardından

Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüsle ilgili çalışmalar ve alınan tedbirlere ilişkin yukarıda sorulan sorlardan en önemli başlık olan 1

mayıstan itibaren sokağa çıkma yasağını açıkladı

Bu kapsamda; 1 Mayıstan itibaren 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

1 mayıs cuma, 2 mayıs cumartesi, 3 mayıs pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Marketler geçen haftaki yasakta olduğu gibi bu hafta yani 1 mayıs cuma günü saat 9'dan 14'e kadar da açık olacak cumartesi ve pazar günleri olmak üzere 2 gün kapalı olacak

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©