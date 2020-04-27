1 mayıs sokağa çıkma yasağı cuma 2020,Bu haftasonu da sokağa çıkma yasağı varmı recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı sokağa çıkma yasağınının hafta sonu 1,2,3 mayıs 2020 de de olacağını söyledi

Cumhurbaşkamımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bakanlar kurulu toplantısının

ardından flaş açıklamalarda bulundu..

Corona virüsü ile mücadele de tüm sağlık bakanlığı ve personelini kutlayan

Erdoğan, son 3,4 gündür hasta sayımızın düştüğünü iyileşen hasta sayımızın ise

arttığını vurguladı.

Böyle gidersek İnşallah rabbim kısa sürede bu belanın da üstesinden gelmemizi

sağlayacak..

Değerli vatandaşlarım,

Her ne kadar tablo ve grafikler iyiye gittiğimizi göstersede bu hastalık cok sinsi

bir hastalık onun için bu hafta sonu da 1 mayıs da dahil olmak üzere 30 büyükşehirimizde

ve Zonguldak ilimizde 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

1 MAYIS VE HAFTASONU YİNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI VAR?

BU HAFTASONU VE 1 MAYIS DA DAHİL RAMAZAN SONUNA KADAR HAFTA SONLARI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR

RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLAMASIDIR

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