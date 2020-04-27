1 mayıs sokağa çıkma yasağı cuma 2020,Bu haftasonu da sokağa çıkma yasağı varmı recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı sokağa çıkma yasağınının hafta sonu 1,2,3 mayıs 2020 de de olacağını söyledi
Cumhurbaşkamımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bakanlar kurulu toplantısının
ardından flaş açıklamalarda bulundu..
Corona virüsü ile mücadele de tüm sağlık bakanlığı ve personelini kutlayan
Erdoğan, son 3,4 gündür hasta sayımızın düştüğünü iyileşen hasta sayımızın ise
arttığını vurguladı.
Böyle gidersek İnşallah rabbim kısa sürede bu belanın da üstesinden gelmemizi
sağlayacak..
Değerli vatandaşlarım,
Her ne kadar tablo ve grafikler iyiye gittiğimizi göstersede bu hastalık cok sinsi
bir hastalık onun için bu hafta sonu da 1 mayıs da dahil olmak üzere 30 büyükşehirimizde
ve Zonguldak ilimizde 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.
1 MAYIS VE HAFTASONU YİNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI VAR?
BU HAFTASONU VE 1 MAYIS DA DAHİL RAMAZAN SONUNA KADAR HAFTA SONLARI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR
RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLAMASIDIR
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