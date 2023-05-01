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1 Mayıs kutlamalarında Memleket Partililer ile CHP'liler arasında kavga! Polis zor ayırdı

Gaziantep'te 1 Mayıs kutlamalarında Memleket Partili ve CHP'li 2 grup arasında partilerine ait bayrakların birbirlerinin önüne geçtiği iddiasıyla tartışma çıktı. Daha sonra tekme tokatlı kavgaya dönen gerginlik, polisin araya girmesi ile sona erdi.

1 Mayıs kutlamalarında Memleket Partililer ile CHP'liler arasında kavga! Polis zor ayırdı
Kamusaati
Kamusaati
01 Mayıs 2023 Pazartesi 22:06

Kentte polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kırkayak Parkı'nda önlemler aldı. Sivil toplum örgütleri ile siyasi parti üyeleri de kutlama alanına yürüyüş yaparak geldi.

BAYRAK KAVGASINA TUTUŞTULAR

Üst aramasının ardından alana giren işçiler, sloganlar atarak halay çekti. Katılımcılara seslenen sendika temsilcileri, işçilerin dayanışma içerisinde olması gerektiğini belirtti. Kutlamaların sonunda Memleket Partili ve CHP'li 2 grup arasında partilerine ait bayrakların birbirlerinin önüne geçtiği iddiasıyla tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Tartışma, kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Gerginlik, görevli polislerin araya girmesiyle sonlandırılırken o anlar anbean fotoğraflandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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