1 Mayıs 2020 Cuma Korona virüs Türkiye'de Son Durum Vaka ve Ölüm Sayıları 84 kişi hayatını kaybetti!

SAĞLIK BAKANI Fahrettin Koca AÇIKLADI 1 Mayıs 2020 Cuma VAKA VE ÖLÜM SAYILARI, iSTANBUL, Kayseri, sivas, yozgat, amasya, çorum, hatay, erzurum, edirne, nevşehir, niğde, malatya corona virüsünden kaç kişi öldü 1 Mayıs 2020 Cuma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 84 kişi hayatını kaybettiğini 2 bin 188 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 258'e, toplam vaka sayısının ise 122 bin 392'ye yükseldiğini açıkladı.



Bakan Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 41 bin 431 test yapıldı ve 2 bin 188 yeni tanı kondu. Son 24 saatte 84 kişi ise Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 258'e, toplam vaka sayısı ise 122 bin 392'ye yükseldi.

SON 24 SAATTE 4 BİN 922 HASTA İYİLEŞTİ



Öte yandan, son 24 saatte 4 bin 922 hasta daha koronavirüs tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Böylece, toplam iyileşen hasta sayısı 53 bin 808'e yükselmiş oldu.





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