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1 Mart Salı Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?

1 Mart Salı Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

1 Mart Salı Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?
Ömer
Ömer
28 Şubat 2022 Pazartesi 18:09
 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız” dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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