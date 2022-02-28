1 Mart Salı Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte il il son durum... İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte il il son durum... Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Şubat arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.