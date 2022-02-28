1 Mart Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

GRAM ALTIN NE OLUR?

Güne 843,48 ile başlayan Gram Altın, saat 18:18 itibarıyla %1,33 artışla 849,86'dan işlem görüyor. Dün en düşük 833,75, en yüksek 871,08 seviyelerini gören Gram Altın, günü 838,71 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 31.01.2022 tarihinde 761,48 ile son bir ayın en düşük, 28.02.2022 tarihinde ise 872,78 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 849,86 TL'ye karşılık gelmektedir.





DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 13,9535 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 18:19 itibarıyla %0,11 artışla 13,8107 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,7491, en yüksek 14,1558 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,8788 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.02.2022 tarihinde 13,2626 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 14,6535 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,8107 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 15,6324 ile başlayan Euro kuru, saat 18:19 itibarıyla %0,42 azalışla 15,5655 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,4519, en yüksek 15,9186 seviyelerini gören Euro, günü 15,7286 seviyesinde kapattı. Euro, 31.01.2022 tarihinde 14,8692 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 16,6042 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,5655 TL'ye karşılık gelmektedir.

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