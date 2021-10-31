1 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

Haftalık burç yorumları merak ediliyor. Ay Salı ve Çarşamba günü Terazi burcunda olacağı için karar vermek için uygun günler olmayabilir. Peki 1-7 Kasım haftalık burç yorumlarında neler var? İşte yanıtı...

Ay Başak burcuyla birlikte haftaya başlıyoruz. Titiz, düzenli, görmezden geldiklerimizi keşfetmeye odaklı, giriştiğimiz işlerin sonucundan verim alacağımız, parasal konularla ilgili şanslı fırsatları değerlendirebileceğimiz güzel enerjiler bizimle birlikte olacak. Evimizi düzenlemek, iş yerimizdeki projelerin alt yapılarını bitirmek için günü değerlendirebiliriz. Merkür'ün Spica sabit yıldızıyla kavuşumuyla her ne yapıyorsak, gerçekten hakkını vererek yaptıysak, ün ve popülerite sağlayabileceğimiz pek çok enerjiyi bize getirecek.

Salı ve Çarşamba günü Ay Terazi burcunda, karanlık fazda olacak. Yeni girişim yapmak ve karar vermek için gökyüzü olumsuz koşullar yaratıyor. Terazi etkisi güzelleşmek ve şaç boya ve bakım yaptırmak için değerlendirilebilir.

Çarşamba günü Ay Merkür Mars kombinasyonu, Plutondan aldığı kareyle birlikte sinirlenmeye ve otoriteyle kavga enerjisinde olmamıza sebep olabilir, gereksiz çatışmaların içinde bulunmaktan kaçınmalıyız. Ayrıca parasal piyasalar açısından çıkan söylentilere kulak tıkayıp, geçmiş tecrübelerimizden yararlanmak oldukça önemli. Perşembe günü Ay Akrep burcunda seyir yapıyor olacak ve yine karanlık fazda. Ay Akrep - Uranüs ve Saturn zorlayıcı açı kalıbıyla birlikte oldukça korunmasız bir gökyüzü bizi bekliyor.

Cuma günü gece 00.14 civarında Akrep burcunda Alpheca sabit yıldızında gerçekleşecek olan Yeniayla etkisinde olacağız. Önümüzdeki 15 günlük zaman dilimini ciddi anlamda etkileyecek olan Akrep Yeniayıyla birlikte aşk ve ilişkilerde bolca entrika göreceğiz. Paranormal olayların artış yaptığı, negatif enerjilerin çokca olduğu, iç güdüleriyle davranan insanların çoğaldığı bir tema bizimle. Takıntılı eski aşklar, eşlere dikkat ederken, çocuklarımızın da kimlerle görüştüğüne ayrıca önem verelim ve güvenmediğimiz kişilere çocuklarımızı emanet etmeyelim. Önümüzdeki 15 günü bol dua ve meditasyon enerjisinde geçirmek ruhumuza iyi gelecektir.

Cumartesi günü Ay Akrep burcunda transitine devam ediyor olacak. Gökyüzünde ani gelişen olaylar karşısında abartma enerjisinde olacağız. Değişime direnmek ruhumuzu yorabilir. Pazar günü Ay Yay burcunda seyirde olacak. Haziran ayında gerçekleşen pek çok konunun arka planını anlarken, ruhunuzu yoran pek çok enerjiyi geride bırakmak isteyecesiniz. Pazar günü seyahat etmek ve dua enerjisinde olmak ruhunuza iyi gelecektir.

1 KASIM- 7 KASIM HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURÇLARI: Sevgili Koçlar, bu hafta evliliğiniz içerisinde konuşulan konuların tamam mı devam mı enerjinde olduğu ve nihai sonuçları alacağınız önemli bir hafta. Ayrıca günlük hayat akışınızda artan masraflarınız sizi yoruyor olabilir. Evcil hayvanınız bulunuyorsa, onun rahatsızlığıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Rüyalarınız çok aktifleşecek sevgili koçlar, gördüklerinizi ertesi günü yaşama ihtimaliniz bulunuyor, rüyalarınızı bu süreç içerisinde not almanız size yol gösterici nitelikte olabilir.

BOĞA BURÇLARI: Sevgili Boğalar, bu hafta aşk hayatınız açısından uzunca süredir beraberliğiniz bulunuyorsa, mutlu olacağınız gökyüzü koşulları oluşuyor. Kalbiniz boşsa 2, 3 Ekim tarihlerinde yeni bir beraberlik kapınızı çalarsa temkinli olunuz. Karşınıza çıkan kişinin gerçek yüzünü fark edemeyebilirsiniz. Evliliğiniz açısından yeni bir oluşumun içerisine girmiş olabilirsiniz. Yeni bir bebek, ya da yeni bir ev beraberliğinize mutluluk getirecek olabilir. Planlarınızı hemen şimdi yapmasanız da Boğa - Akrep tutulmalarıyla birlikte önümüzdeki 1,5 yıllık süreçte gerçekleştireceksiniz gibi görünüyor. Haftasonu parasal konular açısından da oldukça şanslısınız.

İKİZLER BURÇLARI: Sevgili İkizler, bu hafta ailenizdeki kişilerin size olan destekleri yüzünüzü güldürecek. Çalışma hayatınızda belirsiz olan projeler netlik kazanırken, daha fazla efor ve çaba göstereceğiniz enerjiler içerisine giriyorsunuz. Tüm bu güzellikler olurken, iş yerinizde çalışma arkadaşlarınıza karşı biraz mesafeli ve temkinli olmak daha sonradan pişmanlık yaşamamak adına iyi olacaktır. Bu hafta evinizi dekore etmek, yeni bir taşınma aşaması atlattıysanız düzene girmek için gökyüzü sizi destekliyor. Aşk ve ilişkilerden yana unutamadığınız eski bir beraberliğiniz bulunuyorsa bu hafta eski defterleri kapatacaksınız. Evli ve mutluysanız hafta sonuna doğru paylaşımlarınız eşinizle artıyor.

YENGEÇ BURÇLARI: Sevgili Yengeçler, bu hafta kendi ruhsal dünyanıza çekilmek isteyebilirsiniz. Ailenizle ilgilenmek ve sevdiklerinizi mutlu etmek isteyeceğiniz güzel enerjiler sizinle birlikte olacak gibi görünüyor. Bebek planlıyorsanız ve tedavi görüyorsanız bu haftayı değerlendirmek sizin açınızdan güzel enerjilerle karşılaşmanıza sebep olabilir. Beraberliğinizde eşinizin tutunduğu tavırları dengelemeye çalışırken yorgun düşecek enerjiler Salı ve Çarşamba günü sizinle birlikteyken, sıkıntılarınızı açık bir dille belirtmek ya da evlilik danışmanlarından yardım almak ruhunuza iyi gelecektir. Kalbiniz boşsa hafta sonuna doğru gelişen güzel enerjiler sizinle birlikte olacak. Çalışma ve takım arkadaşlarınızdan destek alacaksınız.

ASLAN BURÇLARI: Sevgili Aslanlar, bu hafta seyahat ve organizasyonlar için gökyüzü sizi destekliyor. İş temasının aktif olduğu seyahatler olabileceği gibi aile büyükleriniz uzak bir yerde oturuyorsa onların yanında kendinizi bulabilirsiniz. Kardeşleriniz ve yakın arkadaşlarınızdan alacağınız destekler ruhunuza iyi gelecek. Yeni bir yere taşınma ve yeni bir kariyer yolculuğu düşünüyorsanız haftanın sonuna doğru enerjiler sizi destekliyor. Mülakat, eğitim ya da projenizi sunmak istiyorsanız gökyüzü yanınızda. Aşk ve beraberliklerden yanaysa evliyseniz görmezden geldiğiniz bazı zorluklarla karşılaşacaksınız. Eğer ki kalbiniz boşsa karşınıza çıkan flörtlerle sohbet etmek ruhunuza iyi gelse de, gerçek bir ilişki için zamana ihtiyacınız olduğunu fark edebilirsiniz.

BAŞAK BURÇLARI: Sevgili Başaklar, bu hafta parasal konularla ilgili oldukça şanslısınız. Projelerinizin netliğe kavuşması, elinize geçecek olan parasal şans ve fırsatlar ruhunuza iyi gelebilir. Kendinizi yenilediğiniz güzel enerjilerden geçerken, bu hafta pek çok güzel flörtöz enerjilerle karşılaşabilirsiniz. Kendi değerinizi anladığınız ve pek çok kişiye hissettirdiğiniz güzel enerjiler sizinle. Bu hafta dikkat etmeniz gereken konular, düşünmeden söyleyeceğiniz bazı sırlarınız. Bazen bu sırlar başka birine aitte olabilir. Tüm bu konuşmalar daha sonradan sırların ortaya çıkabileceği enerjilere açık olan bir gökyüzünü size sunuyor aman dikkat. Sözleşme ve proje imzalama aşamasındaysanız, görmezden geldiğiniz koşullar oluşabilir, aman dikkat.

TERAZİ BURÇLARI: Sevgili Teraziler, bu hafta bilinçdışınızın zorlandığı pek çok konunun rahatladığını fark ederken, adeta kendinizi yeniliyorsunuz. Hayat akışınız içerisinde artık eski siz, siz olmayacaksınız. Bakım yaptırmak ya da estetikle ilgili bir operasyon bu hafta geçirebilirsiniz. Hafta ortasına doğru parasal konularla ilgili yeni kazanç yolları keşfetmek ve yeni projeleri hayata geçirmek isteyeceksiniz. Ancak tüm bu süreçlerin alt yapılarını iyi araştırmalı ve adım atmalısınız. Daha sonradan borçlar oluşabilir, aman dikkat. Aşk ve beraberlikler açısından kalbinizi kaplayan yeni biri varsa bu beraberlik Şubat ayından sonra netlik kazanacağını söyleyebilirim. Eğer ki yalnızsanız bırakın arının, yeni birinin gelmesi için önce belki de kendi yolculuğumuzu tamamlamak gerekir bazen.

AKREP BURÇLARI: Sevgili Akrepler, arkadaş ortamınızda gelişen güzel gelişmeler, eskilerden kalan dostluklarla karşılaşma ve haberleşmeler söz konusu. Salı ve Çarşamba günü zihnen yorgun olduğunuzu hissedebilir ve kimsenin bilmediği bazı sırları ve geçmişi düşünürken kendinizi bulabilirsiniz. Yakınlarınızın sağlık durumlarıyla ilgilenmek, ameliyat ve operasyonlardan geçmek ruhunuzu bu hafta yorabilir, ama hepsi bitecek azıcık daha sabır. Size söylenen bazı konuların gerçek yüzünü öğrenmeye hazırlanmalısınız. İş hayatınızda tam anlamıyla kendinize göre bir çalışma ortamı bulamamış olabilirsiniz, eğer ki iş konularıyla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız. Bırakın biraz daha dinlenin Aralık ayı sizin için güzel gelişmeleri getirecek. Evliliğiniz bulunuyorsa eşiniz, kendi beklentileriniz ve aileniz arasında kalmış olabilirsiniz. Kendi burcunuzda gerçekleşen Yeniay'da kendinize lütfen şunu sorun, " Gerçekten ben bu hayatta ne istiyorum?"

YAY BURÇLARI: Sevgili Yaylar, bu hafta kariyeriniz açısından umulmadık şansların kapınızı çalacağı güzel enerjiler sizinle birlikte olacak. Otorite ve yöneticilerden aldığınız destekler yüzünüzü güldürebilir. Kalabalık ortamlar arasında olan, canınızı yakan pek çok söylenti ve kişilere karşı rest çekeceğiniz ve bazı arkadaşlıkları bitireceğiniz konular bu hafta gündeminizde olabilir. Açık düşmanlık edinmeden, geleceği düşünerek hareket etmek önemli. 12. evinizde gerçekleşecek olan Akrep yeniayı sadece önünüzdeki 15 günlük dönemi değil, Kasım ayının genelinde bazı haksızlıklara uğrayabileceğinizin altını çiziyor. Sırlarınızı kimlere veriyorsunuz, takıntılı düşmanlarınız var mı? Lütfen dikkatli olunuz. Aile büyüklerinizin önemli bir rahatsızlığı bulunuyorsa, onlarla ilgilenmeyi aman ihmal etmeyiniz.

OĞLAK BURÇLARI: Sevgili Oğlaklar, bu hafta eşinizle birbirinize kenetleneceğiniz enerjiler altındasınız. Parasal konular açısından eşiniz ya da ortaklarınız sebebiyle kazanç kapılarınız artıyor. İş ve kariyer konularınız açısından özellikle hukuki konuların altını iyice incelemelisiniz, sizi yoran enerjiler söz konusu olabilir, lütfen dikkatli olunuz. Sürpiz istifa ya da bulunduğunuz işi değiştirme enerjisinde olabilirsiniz. Haftanın sonuna doğru alacağınız bu kararlar, önümüzdeki 1,5 yılı kapsayacak gibi görünüyor. Aile büyüklerinizdeki küslükler ve bazı sırlar ruhunuzu yorabilir. Onların sağlık durumlarıyla ilgilenmek durumunda olabilirsiniz. Kalbiniz boşsa hafta sonu kalabalıkların arasında karşılaşacağınız güzel enerjiler sizinle birlikte olacak gibi görünüyor.

KOVA BURÇLARI: Sevgili Kovalar, bu hafta yabancılar, sözleşmeler ve seyahat konularınız aktifleşecek. Evli ve beraberliğiniz bulunuyorsa eşinizin ailesinin önemli sıkıntılarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Evinizi taşımak, yeni bir semte yerleşmek için son adımları tamamlıyor olabilirsiniz. Ev alma projeniz bulunuyorsa borçlanmadan adım atmak önemli. Yeni kariyer yolculuğu, yeni atılımlar yapmak için hazırlık aşamasındaysanız bu hafta hazırlıklarınızı tamamlayacak ve hafta sonuna doğru muazzam enerjilerle birlikte yol kat edeceksiniz. Tek dikkat etmeniz gereken konu kariyeriniz açısından güvenmediğiniz kişilerle yol almayın, kandırılma enerjisi altında olduğunuzun altını gökyüzü sizler için çiziyor. Hafta sonuna doğru kalabalık ortamların arasında bulunmak ve sürpriz kişilerle tanışacağınız güzel enerjiler sizinle birlikte olacak.

BALIK BURÇLARI: Sevgili Balıklar, beraberliğinizde netlik kazanmasını istediğiniz enerjiler sizinle birlikte olacak. Bu hafta ilişkiniz açısından eşinizin, sizin hayallerinize karşı olan desteğini fark ettiğiniz önemli bir süreci geçirirken, beraber yurtdışı ya da uzak yolculuklar ruhunuza iyi gelebilir. Zaman ve fırsatınız varsa değerlendirin derim. Önemli bir tedavi ya da ameliyat durumunuz varsa hızlıca toparlayacağınız güzel enerjiler sizinle birlikte olacak. Evliliğiniz içerisinde eşinizin aile büyükleri tarafından gereksiz eleştirilere ya da kıskanç tutumlarla karşılaşabileceğiniz bir enerji de bulunuyor. Şu 15 günlük süreç içerisinde bazı şeyleri görmezden gelmek, içsel dünyanızda olayları büyütmenizi önleyebilir. Hukuki konulardan yana beklentileriniz bulunuyorsa hız kazanmaya başladığı bir gündesiniz. Medya, eğitim ya da projeleriniz ses getirecek, hazırlıklı olun.