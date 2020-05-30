1 Haziran'da iç hat uçuşları başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava yolunda iç hat seferlerinin yeniden başlayacağını açıkladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede başarılı sonuçlar elde eden Türkiye'de hayat kademeli olarak normale dönüyor.

Bu kapsamda iç hat uçuşları yeniden başlatılacak. Konuyla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi.

Bakan Karaismailoğlu, 1 Haziran itibarıyla hava yolunda iç hat uçuşlarının başlayacağını açıkladı.

UÇUŞLAR KADEMELİ AÇILACAK

İlk seferlerin İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacağını belirten Karaismailoğlu, diğer havalimanlarının uçuşlara kademeli olarak açılacağını bildirdi.

İLK UÇUŞ ANKARA'YA

Bakan Karaismailoğlu, şu şekilde konuştu:

"Hava yolunda ilk sefer, 1 Haziran saat 10.00'da TK2150 sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak."

Sabiha Gökçen ile İstanbul havalimanlarından Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a karşılıklı THY seferlerin aynı gün başlatılması, 3 Haziran'dan itibaren de diğer şehirlere uçuş yapılması bekleniyor.

UÇAK YOLCULUĞU İÇİN HES KODU

Hava yolunda bilet satış işlemleri, yolcuların koronavirüsle ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek.

Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.

KODU ALAMAYANLARA BİLET SATIŞI YAPILMAYACAK

Sağlık otoritelerinin, seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı yapılmayacak.

Öte yandan, normalleşme sürecinde havalimanları için "uçulabilir sertifikası" düzenlenecek. Sertifikasyon programı kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce bilgilendirme ve denetimler yapılacak, şartları karşılayan havalimanlarına bakanlık tarafından sertifika verilecek.

4 ANA UNSURA VURGU

Karaismailoğlu, salgınla mücadele kapsamında tüm havalimanlarında başarıyla alınan önlemlere ek olarak normalleşme sürecinde yeni uygulamaların hayata geçirileceğini vurguladı. Havalimanlarına yönelik sertifikasyon programına dikkati çeken Karaismailoğlu, söz konusu programla havalimanlarının tekrar düzenlenmeye başlandığının altını çizdi.

Sertifikanın sadece havalimanı işletmecileri, terminal işletmecileri, yer hizmetleri kuruluşlarını değil aynı zamanda havalimanına yolcu getiren ulaşım araçları ile yolcular da dahil olmak üzere her bir kurum/kuruluşun kendi bünyesinde alması gerekli tedbirleri de içermesi nedeniyle önemli olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

DENETİM VE İNCELEME BAŞLADI

"Sertifikasyon genelgemizi yayımlamamızın ardından Bakanlığımız tarafından eğitim, bilgilendirme, denetim ve inceleme çalışmaları gerçekleştirilmeye başlandı. Bu süreçte hava yolu taşımacılığı ile seyahat edecek vatandaşlarımız ile sektörde hizmet veren tüm çalışanların sağlıklarının korunmasına yönelik tedbirleri detaylıca belirledik.

Salgına karşı havalimanlarında dört ana unsur üzerinde durduk. Bunlar; herkesin maske takma mecburiyeti, sosyal mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması, çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılmasıdır."

"ŞARTLARI KARŞILAYAN HAVALİMANINA SERTİFİKA VERDİK"

Karaismailoğlu, tüm şartları karşılayan havalimanlarına Bakanlık tarafından sertifika verilmeye başlandığını bildirdi.

Bu kapsamda İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon havalimanlarının sertifika almaya hak kazandığını açıklayan Karaismailoğlu, 1 Haziran'da ilk sefer öncesinde İstanbul Havalimanı'nın sertifikasının İGA yönetimine verileceğini söyledi.

İZOLASYONA ÖNEM VERİLECEK

Karaismailoğlu, havalimanlarına girişten, varış noktalarındaki havalimanlarından çıkışa kadar tüm süreçlerde izolasyona önem verileceğine dikkati çekti. Sertifika programı doğrultusunda fiziki şartların sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendiğini vurgulayan Karaismailoğlu, salgına karşı özellikle havalimanlarında bütüncül tedbirleri almaya özen gösterdiklerinin altını çizdi.

SEFER SAATLERİ

Bakan Karaismailoğlu, 1 Haziran’da İstanbul Havalimanı'ndan saat 10.00’da yapılacak seferin yanı sıra saat 14.10’da İzmir’e, 11.15’te Antalya’ya ve 13.00’te Trabzon’a da sefer gerçekleştirileceğini bildirdi. 1 Haziran sonrasında bütün havalimanlarında da uçuşların kademeli başlayacağını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"UÇAKLARDA SOSYAL MESAFEYİ SAĞLAYACAĞIZ"

"Havalimanlarında belirlenecek trafik sayısı kapsamında slot planlamalarını da yaparak havalimanlarında ve uçaklarda sosyal mesafe şartlarını sağlayacağız. Yolcu sirkülasyonunu en uygun düzeyde tutacağız. Tedbiri elden bırakmadan hava yolu ulaşımını vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz."

Vatandaşların sağlığı için tüm önlemleri aldıklarını anlatan Karaismailoğlu, uçuş sırasında, uçuş ekibinin yanı sıra hijyen uzmanlarının da görev alacağını söyledi. Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Uzmanlar, uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Hayat Eve Sığar (HES) projesine uygun olarak yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü, kişiye özel üretilen HES kodu ile sağlanacak. Yolcuların ilgili uygulamaya girerek kayıt oluşturmaları gerekiyor.

HES KODU SORGULAMASI

Biletlerini online satış kanalları, bilet satış ofisleri ve acenteler üzerinden temin eden yolcular sağlık durumlarını HES kodu üzerinden uçuşa 24 saat kala kontrol edecekler. Biletleme esnasında ve havalimanlarında yapılacak HES kodu sorgulamalarında, uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecek. Ayrıca uçağa biniş ve inişler sıralı şekilde olup uçak içerisine el çantası dışında bagaj alınmayacak."

Karaismailoğlu, havalimanları içinde alınacak önlemlere ilişkin olarak da şunları söyledi:

HAVALİMANI SERVİSLERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER

"Havalimanına gelmek için özel toplu taşıma servislerini kullanan yolcular, sosyal mesafe kuralına göre oturma düzenine göre seyahat ederken, maskesiz araçlara binişlere izin verilmeyecek. Toplu taşıma araçları sürekli takip edilecek. Yurt içi veya yurt dışından gelen ve giden yolcuların terminale girişlerinde termal kamera veya temassız ısı ölçerler ile ateşleri ölçülecek.

Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçilerinin dışında terminal binasına karşılama ve uğurlamaya gelen vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek. Yolcular maske takarak terminal binasına giriş yapabilecek. Hava yolunu kullanacak yolculardan uçuşları öncesinde hava yolu şirketlerince Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecekleri adres ve bilgiler de istenecek."

"VATANDAŞIMIZ GÖNÜL RAHATLIĞI İLE UÇSUN"

Bakan Karaismailoğlu, bakanlık ve ilgili kurumlarının tüm tedbirleri alacağını ve bunları titizlikle uygulayacağına işaret ederek, "Çıkış noktasından varış noktasına kadar her şeyi hassasiyetle takip edeceğiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile hava yolunu kullansınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin küresel salgına karşı milli mücadele verdiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu süreçte her zaman olduğu gibi ihtiyacı olan ülkelere yardım elini uzattı. Dünyaya örnek olan ülkemiz normalleşme süreciyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gücüne güç katarak yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.