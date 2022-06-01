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1 Haziran Çarşamba Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 969,65 ile başlayan Gram Altın, saat 01:24 itibarıyla %0,09 azalışla 968,53'dan işlem görüyor. Dün en düşük 967,52, en yüksek 970,09 seviyelerini gören Gram Altın, günü 968,63 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 03.05.2022 tarihinde 888,89 ile son bir ayın en düşük, 28.05.2022 tarihinde ise 981,79 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 968,53 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 16,4078 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 01:22 itibarıyla %0,03 artışla 16,4002 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,3367, en yüksek 16,4373 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,4038 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 04.05.2022 tarihinde 14,7014 ile son bir ayın en düşük, 26.05.2022 tarihinde ise 16,4688 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 16,4002 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,6730 ile başlayan Euro kuru, saat 01:24 itibarıyla %0,16 artışla 17,6499 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,5195, en yüksek 17,7259 seviyelerini gören Euro, günü 17,6427 seviyesinde kapattı. Euro, 04.05.2022 tarihinde 15,5497 ile son bir ayın en düşük, 31.05.2022 tarihinde ise 17,7259 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 17,6499 TL'ye karşılık gelmektedir.

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