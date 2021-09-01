1 Eylül Çarşamba Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

1 Eylül 2021 burç yorumları aşktan sağlığa paradan aileye kadar birçok konuda bakış açısını değiştiriyor. Günlük burç yorumları sonbaharın ilk ayında planları değiştirebilir. 1 Eylül'de Boğa burcu sorunlu konularını çözüme kavuşturabilir, akrep burcunu ise seyahat, eğitim konuları bekliyor. Oğlak burcu ise destek alabilir.

1 EYLÜL'DE BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

1 Eylül burç yorumları birçok konuda ipucu veriyor. Eylül ayı geldi çattı. Sonbahar mevsimi başladı. Peki, gökyüzü sonbahara girerken burçlara neler getirecek? Bugün sabah 04.00 sularında Ay Betelgeuse sabit yıldızı ile kavuşum yapacak, eğer ki erken kalkıp dua edilebilecek yerlere gidebiliyorsanız mutlaka gökyüzünü değerlendirin. Betelgeuse sabit yıldızı Fatma Anamızın, Meryem Anamızın elidir. Kadınlara gün içerisinde yardım etmek, onların gülümsemesini sağlamak açılmayan tıkalı kalan pek çok konuda ileride kadınlardan yardım almanıza destek verir. Ay gün içerisinde Yengeç burcuna geçiş yaparak seyrine devam edecek. İç güdülerimiz, çocuklarımız, annemiz, ailemiz, atalarımız ve yuvamız olacak.

Ay'ın konumu gereği sabah saatlerinden akşamüstüne kadar ki süreçte zamanın yavaş aktığını bize hissettirebilir. İşlerimizi sonunu getiremeyebilir, yaptığımız yemeğin dibi tutabilir, temizlik yapıyorsak yarım kalabilir, toplantı yapıyorsak konu döner dolaşır çözümünü bulamayız. Akşam 17:00 den sonra yemek yapmak, evi hızlıca toparlamak ve belki de önemli bir iş anlaşması aşamasındaysak akşam yemeği organize edebiliriz. Böyle zamanlarda eğer ki çalışıyorsak ekiple kahve içebilir ve sosyal aktivitelerde ruhu dinlendirecek konulara özen gösterebiliriz. Eğer ki evimizdeysek gün içerisinde kendimizle temas etmeye özen gösterebiliriz, ailemizi ziyaret edip vakit geçirebiliriz, çocuklarımızla zihin boşaltan aktivitelere özen gösterebiliriz.

1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA BURÇ YORUMLARI

Koç Burcu: Bugün iç dünyanızda zihninizi toparlarken zorlanabilirsiniz. Trafikte dikkatinizi toplamayı ihmal etmemeli. İş yerinizde önemli bir iş anlaşması aşamasındaysanız saat 17.00 den sonra imzalamak size destek verebilir. Rakiplerinize karşı dikkatli olmalısınız.

Boğa Burcu: Seyahatteyseniz, günü dinlenerek geçirmeye özen göstermelisiniz. Yakın uzak akraba, kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla ilgili sorunları, kırgınlıkları zihninizde dolandırmayın, çözüme kavuşmak için destek gelecek gibi görünüyor.

İkizler Burcu: Bugün parasal konular hakkında adım atmadan önce sakin bir karar vermek, parasal konularda panik olmamak yerinde olacaktır. Gün içerisinde kendinizle temas etmeyi ihmal etmeyerek kendinizi şımartacak aktivitelerde bulunmaya özen gösterebilirsiniz

Yengeç Burcu: Bugün çekingen, kimseyi kırmak istemeyen ancak bir o kadar da küskün yapınız ile dikkatleri üstünüze çekeceksiniz. Ailenizle temas etmek size iyi gelecektir. Kariyer hayatımda kendimi ifade etmeliyim diye düşünüyorsanız, yanlış zaman günü sakinlikle geçirmelisiniz.

Aslan Burcu: Bugün iç dünyanızda biraz yalnız kalmak isteyebilir, kendi kabuğunuza çekilebilirsiniz. Ruhsal dünyanızda aile, çocuk ve içten içe üzüldüğünüz bir gönül durumu varsa duygularınızı büyütmeye meyilli olabilirsiniz. Biraz akışta kalıp, kendinize değerli olduğunuzu hatırlatmalısınız.

Başak Burcu: Bugün hayallerinizin netlik kazanması için atılımlar yapsanız da sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Hayaller ve gerçekler arasındaki farkı büyütmemenizi, bazı durumların geçici olduğunu bilmenizi isterim. Çocuklarınızla, ailenizin çevresindeki kişilerle ilgilenmek ruhunuza iyi gelebilir.

Terazi Burcu: Bugün kariyer hayatınızdaki bazı belirsiz konular ve özellikle yersiz patavatsızlıklarla karşılaşmanız muhtemel. Üstlerinizle paylaşacağınız konuların çözümü gün içerisinde yavaş hareket edebilir. Hızlı kararlar almadan önce akşam vakitlerini bekleyin derim.

Akrep Burcu: Bugün seyahat, eğitim ve yabancılarla ilgili pek çok konu zihninizden geçebilir. Gökyüzü kendinizi ifade etmeniz için size destek verirken, bir yandan da ilahi büyük bir koruma size takdim ediyor. Bugün sırlarınızı kimseye açmamaya ekstra özen göstermelisiniz.

Yay Burcu: Bugün sağlığınızla ilgili ağrılar ve mide krampları yaşayabilirsiniz. Biraz daha kendinizle ilgilenmeniz gereken, hangi konular size sıkıntı yaratıyorsa arınmanız gereken önemli bir gün. Eşinizin hakkında gelişecek önemli konular hakkında acele etmeyin, akşam vakitlerinden sonra enerjiler açılıyor.

Oğlak Burcu: Bugün sosyalleşmek isteyeceğiniz, dostlarınızdan destek göreceğiniz önemli bir günü anlatırken, pek çok konunun belirsiz olması içsel anlamda sizi biraz zorlayabilir. Evinizin içerisinde değişen durumlar için akışta kalmalı, aile büyüklerinizin sağlığıyla ekstra özenle ilgilenmelisiniz.

Kova Burcu: Bugün günlük ev işleriniz sırasında yemek yaparken, temizlik yaparken, evcil hayvanınızla ilgilenirken ve iş yerinizdeki projelerle ilgilenirken zamanın geçmediğini düşünebilirsiniz. İçsel anlamda bu gibi önemli aktiviteleri akşam vakitlerinden sonra gerçekleştirmeniz daha etkili olacaktır.

Balık Burcu: Bugün gökyüzü sizi destekliyor. Size gelecek olan şanslı etkilerin habercisi olan konular gündeminizdeyken, biraz ruhunuzu dinlendirmeniz içsel anlamda size iyi gelecektir. Bebek tedavisi görüyorsanız şanslı etkiler altındasınız.