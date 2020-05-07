1 dolar ne kadar oldu güncel 7 mayıs perşembe 2020

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Dolar tarihi rekor kırmaya devam ediyor.An itibarı ile dolar da yükseliş sürüyor.

Dolar şuanda 7,23 Tl ye çıkmış durumda.

Doların bu kadar yükselmesine küresel bir krizin endişesi sebeb olduğu düşünülüyor.Özellikle corona virüsünden sonra yaşanabilecek bir kriz nedeni ile dolar artıyor.Ancak yatırımcı ya da sermaye sahiplerine uyarımız TL'de kalmak en doğrusu olacaktır.Çünkü küresel tehdit corona virüsünden en temiz çıkan ya da çıkabilecek olan ülkenin Türkiye olduğunu unutmayalım

BDDK'DAN DOLAR MANİPÜLASYON YETKİSİ

‘DÖVİZ KURU HAKKINDA YANLIŞ VEYA YANILTICI İZLENİM UYANDIRMAK…’

– Bir finansal aracın arzına, talebine veya fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran veya uyandırabilecek olan ya da döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatının anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan işlemlere bu amaçları sağlamak kastıyla dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

‘FİNANSAL PİYASALARIN DALGALANMASINDAN FAYDALANMAK…’

– Arz talep dengesinin normal şartlarda gerçekleşmediği dönemlerde, finansal piyasaların dalgalanmasından ya da sığlığından faydalanmak suretiyle, finansal piyasaların düzensizliğini artıracak ya da istikrarını olumsuz etkileyecek şekilde, bir finansal aracın fiyatına veya faiz, döviz kuru, CDS gibi referans değerlere etkide bulunacak işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.