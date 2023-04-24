1 ay ücretsiz doğalgaz Ne Zaman Faturaya Yansıyacak?, Doğalgaz faturalarının ödenmeyeceği tarih belli oldu

Evlere ücretsiz/ bedava doğal gaz ne zaman, kaç ay verilecek? 25 metreküp doğal gaz kaç TL?, 1 ay ücretsiz doğalgaz Ne Zaman Faturaya Yansıyacak? Karadeniz gazının karaya ulaşmasının ardından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir ay doğalgaz faturalarının ödenmeyeceğini açıkladı. “Bedava doğalgazın” tarihi ve detayları da belli oldu. Buna göre konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda tutar sıfır olacak.

Ücretsiz doğalgaz faturası hangi ay gelecek? Doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazını devreye alma töreninde evlere bedava doğal gaz verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara müjdelediği açıklama sonrasında ücretsiz doğal gazla ilgili aramalar hız kazandı. Bu kapsamda, doğal gaza ne kadar indirim geldiği ve kaç ay ücretsiz verileceği merak konusu oldu. Peki, evlere ücretsiz/ bedava doğal gaz ne zaman, kaç ay verilecek? 25 metreküp doğal gaz kaç TL? İşte detaylar.

Doğalgaz Hangi Tarihten İtibaren bedava ücretsiz olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğal Gazının Devreye Alma Töreni'nde vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Karadeniz doğal gazının kullanılmaya başlanması ile birlikte vatandaşlara yönelik bir indirimle ilgili uzun süredir çalışma yapılıyordu. Bu kapsamda belli formüller üzerinde duruldu ve sonunda karar verildi. Karadeniz gazının evlere girmesinden sonra her konutun 1 yıl boyunca aylık 25 metreküplük doğal gaz giderinin devlet tarafından karşılanması öngörüldü. Ayrıca ilk ay doğal gaz kullanımı konutlarda bedava olacak. İşte detaylar...

20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak. Bir gün önce, örneğin 19 Nisan’da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak. 19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil'in haberine göre bir yıl boyunca aylık 25 bin metreküplük ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmının sonraki aya devretmeyeceği belirtildi. Mayıs ayında kullanım 20 metreküpte kalırsa kalan 5 metreküp bir sonraki aya devretmeyecek.

151.75 lira alınmayacak

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğundan hareketle yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olmasıyla faturalardan aylık 151.75 lira alınmayacak. Bir yıllık dönemde ise vatandaşın cebinde bin 821 lira kalacak.