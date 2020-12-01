1 Aralık Salı Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

MAK Danışmanlık'ın yaptığı son ankete göre bugün seçim olsa barajı yalnızca % 34.1 ile AK Parti, % 21.1 ile CHP ve % 10.1 ile İYİ Parti geçebiliyor. 24 Haziran'da yapılan genel seçimde oy verdiği partiye yeniden oy vermeyeceklerin oranı ise % 58'i buldu.