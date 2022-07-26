1 Ağustos'ta sigaraya 3 TL zam gelecek mi? | 27 Temmuz 2022 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları...

1 Ağustos'ta sigaraya zam gelecek mi?, Yaklaşık bir ay önce tüm sigara markalarında 2'şer TL zam yapılmıştı. Tüm marka sigaralarda uygulanan zammın ardından fiyatlarda yeni bir artış yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Sosyal medyada çıkan iddiaya göre ise sigaraya 3 TL zam yapılacağı konuşuluyor. Peki, sigaraya zam var mı? 1 Ağustos'ta sigaraya 3 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

Güncel sigara fiyatları 2022: Sigaraya zam geldi mi? 27 Temmuz 2022 sigaraya zam var mı? Marlboro, Parlıament, Lark, L&M, Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...

Son dakika... Sigaraya zam gelecek mi? Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, sigara fiyatlarına 3 TL zam yapılacağı iddia edildi. Philip Morris, BAT ve JTI grubuna kısa bir süre önce 2'şer TL zam yapılmıştı. Güncel sigara fiyatları ve zam ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, sigaraya zam var mı? 1 Ağustos'ta sigaraya 3 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

1 AĞUSTOS'TA SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Yukardaki Fiyat listesi Resmi İsmi bilinmeyen kullanıcılar tarafından sosyal medyada yayınlanmasının hemen ardından gündem oldu. Yayınlanan bu resimden dolayı tüm sigara kullanıcıları sigaraya zam geldiği haberiyle sarsıldı. Hemen şunu belirtelim ki, Philip Morris, BAT ve JTI grubu tarafından henüz zam açıklaması yapılmadı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanıda bir zam açıklaması yapmadı. Bu kapsamda sigara fiyatlarında herhangi bir zam beklenmiyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde kamusaati.com'da yayınlanacak.

26 TEMMUZ 2022 SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

İşte 2022 Temmuz tarihli marka marka güncel sigara fiyatları:

26 TEMMUZ 2022 JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 28 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 28 TL

Winston: 29 TL

Winston Xsence Black&Gray: 30 TL

Camel Slender: 27,50 TL

Camel: 28 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

LD: 27,50 TL

26 TEMMUZ 2022 PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 29 TL

Marlboro Touch: 30 TL

Marlboro: 31 TL

Parliament: 31,50 TL

Parliament Midnight Blue: 30,50 TL

Muratti: 29 TL

Muratti Blu: 28 TL

Lark: 28 TL

Chesterfield: 27,50 TL

L&M: 27,50 TL

26 TEMMUZ 2022 BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 28 TL

Kent D-Range: 28 TL

Kent (Blue, Grey, White): 29 TL

Kent Slims: 31 TL

Rothmans: 27,50 TL

Tekel 2000: 27,50 TL

Tekel 2001: 27,50 TL

Viceroy: 28,00 TL

Pall Mall: 28,00 TL

Samsun: 28,00 TL

Maltepe: 28,00 TL