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1 Ağustos Pazartesi Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 997,32 ile başlayan Gram Altın, saat 17:53 itibarıyla %1,35 artışla 1.010,71'dan işlem görüyor. Dün en düşük 997,32, en yüksek 997,94 seviyelerini gören Gram Altın, günü 997,35 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 15.07.2022 tarihinde 945,75 ile son bir ayın en düşük, 28.07.2022 tarihinde ise 1.011,56 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.010,71 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,8762 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 17:53 itibarıyla %0,24 artışla 17,9212 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,8322, en yüksek 17,9370 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 17,8900 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 30.06.2022 tarihinde 16,5228 ile son bir ayın en düşük, 28.07.2022 tarihinde ise 17,9409 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,9212 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 18,3076 ile başlayan Euro kuru, saat 17:51 itibarıyla %0,04 azalışla 18,2662 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,0653, en yüksek 18,3172 seviyelerini gören Euro, günü 18,2785 seviyesinde kapattı. Euro, 30.06.2022 tarihinde 17,2330 ile son bir ayın en düşük, 28.07.2022 tarihinde ise 18,4043 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,2662 TL'ye karşılık gelmektedir.

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