1 Ağustos Pazar Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

1 Ağustos 2021 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu aşk, sağlık, para ve aile konularında araştırılıyor. Peki, hangi burç şanslı, hangi burç gelecek odaklı? 1 Ağustos 2021 burç yorumları maddi ve manevi konularda verdiği bilgilerle şaşırtıyor. Peki, 1 Ağustos 2021 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu için astroloji ne söylüyor? Ay tutulması öncesinde gerginlikler olabilir, sağlıkla ilgili konular gündeme gelebilir.

1 AĞUSTOS PAZAR BURÇ YORUMLARI

1 Ağustos 2021 Pazar günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Sabah erken saatlerde ani ve beklenmedik konulardan ötürü planlarımızı bozmak durumunda kalabiliriz. Güneş Merkür kavuşum açısı isteklerimizi yerine getirmek adına gökyüzünün bizi desteklediğini anlatıyor. Ay Neptün uyumlu açısı hayal kurmak ve isteklerimizi yazılı hale getirmek ve planlamak adına güzel enerjiler var. İşte 1 Ağustos 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

1 Ağustos günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Parasal meselelerde fazla tutucu davranabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay pazar günü boyunca senin burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde iştahın açık olabilir. Günün büyük bir bölümünde uzak akrabalarından aldığın bir destek seni mutlu edecek.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Motivasyonun gün boyunca yüksek olabilir. Sabah erken saatlerde yalnız başına kalmak sana iyi gelebilir. Hastanelerle ilgili işlerin varsa yolunda gidebilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sosyal çevrende görüştüğün insanlardan destek alıyorsun. Bununla birlikte eşinle aranızdaki buzların erimesi de moralini yükseltebilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Toplum önünde gözükmekten hoşlandığın bir gündesin. İşlerinle ilgili istikrar yakalamak istiyor olabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Eşinin ailesi ile arandaki bir tartışma pazar günü bilhassa akşam saatlerinde can sıkıcı olabilir. Ay Boğa burcunda ilerliyor. Haliyle iştahın açık olabilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Görüştüğün insanların dürüstlüğünden emin olacağın bir gün. Konuları daha stabil hale getirmek isteyebilirsin. Günün ikinci yarısı daha rahat geçiyor olacak.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay karşıt burcun Boğa burcunda ilerliyorken ikili ilişkilerine daha çok yöneliyor olacaksın. Ay tutulması öncesinde gerginliklerin olabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Parasal konularda Pazar günü boyunca seni mutlu edecek güzel destekler var. Sağlığınla ilgili konular hassaslaşabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Aşk hayatına konsantre olacağın bugün partnerinle aranda enteresan konuşmalar olabilir. Sportif faaliyetler için motivasyonun yüksek. Hobilerine zaman ayırman iyi olacaktır.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Yaşadığın alanla ilgili konularda yeniden değerlendirmeler yapman yerinde olacaktır. Konuları daha stabil hale getirmek isteyebilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Sabah uyanmakta güçlük çekebilirsin. Gün boyunca konuları stabil hâle getirmek önem kazanıyor olacak.