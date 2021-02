08 Şubat Pazartesi Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

Her gün binlerce belki de milyonlarca insanın ilgi alanı olduğu astroloji ve günlük burç yorumları takip edilerek okunmak isteniyor. Hem Türkiye'de hem de dünyada neler yaşanacağına, bu yaşananların ise iş, para ve aşk alanlarında nasıl bir etki göstereceği merak edilerek araştırılıyor. Özellikle kadınların alaka gösterdiği günlük burç yorumları ile karşınıza çıktığımız haberimizde tüm detayları öğrenebilirsiniz. Ancak unutmayın ki haberimizde yer alan burç yorumları farklı internet sitelerinden derlemelerdir. Okuyucularımıza iyi günler dileriz. İnternet üzerindeki yorumlar üzerinden derlenen burçlarla ilgili olarak düşüncelerinizi yazabilirsiniz. 8 Şubat 2021 Pazartesi Burç Yorumları bu sayfada yer almaktadır. Hayatınızda sizce nasıl değişiklikler yaşanacak? İyi günler dileriz.



Astroloji nedir?

Astroloji hemen hemen insanlık tarihi kadar eski bir kehanet sistemidir. Her ne kadar son yüzyılda genel Astroloji anlayışı biraz değişmiş ve Astroloji'ye bilimsel bir görünüş verilmeye çalışılmışsa da Astroloji temelde bir kehanet, gelecekten haber verme sistemidir. Geniş anlamdaysa Astroloji insanın evren ve kozmik güçlerle olan ilişkilerini inceleyen, başarı ve başarısızlık oranlarını, hangi konularda şanslı, hangilerinde şanssız olduğunu anlamaya çalışan, hangi dönemlerde ne gibi kozmik etkiler altında kalarak, nelere uygun olduğunu araştıran bir sanattır ve bu sanat, Güneş Sistemi'mizdeki gezegenlerin, uydumuz Ay'ın, Güneş'in,a Güneş Sistemi'mizin çevresinde bulunan takım yıldızların ya da başka bir ifadeyle burçların içindeki haraketlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyerek çalışan bir sistemdir.



8 Şubat 2021 Pazartesi Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU 8 Şubat 2021 Pazarresi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)

Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Dürüstlük kavramını en iyi uygulayıcılarından biri olarak çevrenizi yargılamanız normal. Olaylara farklı açılardan yorum getirmeniz sizi farklı kılarken, partnerinizin de sizinle aynı fikirde olmasını istiyorsunuz. Duygusal konularda hassas bir gündesiniz.

BOĞA BURCU 8 Şubat 2021 Pazarresi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)

Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde. Güçsüz kişilerden nefret ettiğiniz için hedeflerinizi yüksek tutuyorsunuz. Bugün, olayları kendi açınızdan değerlendirme amacı içindesiniz. Maddesel isteklerinizde çok fazla bir artış var. Harcamalarınız konusunda temkinli olmaya özen gösteriyorsunuz.

İKİZLER BURCU 8 Şubat 2021 Pazarresi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)

Detaylar ve inceliklerin gündeme gelmesi biraz da sizin tarzınızı ortaya koyuyor. Gelişi güzel işlere tahammülünüz yok. Bazı geçmiş tecrübelerinizin yapacağınız işlere olan katkısını yok saymamalısınız. Bugün, kendinizi çok daha dingin ve algılama gücünüzün yüksek olduğunu hissedebiliyorsunuz. Paylaşımlarınızda alçak gönüllü olmalısınız.

YENGEÇ BURCU 8 Şubat 2021 Pazarresi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)

Bugün, grup çalışmalarına yatkın bir gününüzdesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz birçok konu ilginizi çekebilir ve motivasyonunuzu hangi konudan yana kullanacağınızı şaşırabilirsiniz. Küçük detaylardan yola çıkıp birçok konunun özüne girebiliyorsunuz. Teşhislerinizde yanılmayacaksınız. Siz kendi değerinizi kendiniz aslında çok iyi biliyorsunuz.

ASLAN BURCU 8 Şubat 2021 Pazarresi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bugün düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirme imkanı bulacaksınız. Özellikle maddi konulara odaklaşmanız sayesinde bazı problemlerinizi rahatlıkla çözüyorsunuz. Uzun süredir beklediğiniz fırsatlar ayağınıza gelecek. Yönetici gezegeniniz para evinizi olumlu etkilerken, sabit gelirlerinizi genişletecek projeler peşinde olacaksınız.

Sevginizi paylaşma konusunda oldukça iyi niyetli davranıyorsunuz. Partnerinizle birlikte fikir alış verişi yapacak, bazı konularda ortak platform oluşturacaksınız. Düşüncelerinizi özgürce ortaya koyduğunuz zaman, çok daha başarılı olabiliyorsunuz. Bugün, zihinsel aktiviteniz çok yüksek. Kendinize güveniyorsunuz.

TERAZİ BURCU 8 Şubat 2021 Pazarresi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)

Bugün duygusal ilişkilerinize yeni bir boyut getirebilirsiniz. Yaratıcılığınızı güçlü aşk duygularınızla birleştireceksiniz. Partnerinizle birlikte soyut olaylara yöneleceksiniz. Kişisel gelişiminizin size sağlayacağı avantajlar konusunda şüpheniz olmasın. Olayları hızlı bir şekilde irdeliyor olmanız, olağan olayları çabuklaştıracak.

AKREP BURCU 8 Şubat 2021 Pazarresi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Birlikte çalıştığınız kişilere iyi niyetli yaklaşmanız gözden kaçmıyor. Onlarla aranızda önlenemeyen bir duygusallık mevcut. Bazı iş arkadaşlarınıza çok daha farklı yaklaşmanız, dedikoduların oluşmasına neden olabilir. Karşı cins üzerinde etkilerinizin yoğun olduğu bir gün. Birçok şeyi kendi çabanızla gerçekleştireceksiniz.

YAY BURCU 8 Şubat 2021 Pazarresi GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)

Birlikte çalıştığınız kişilerden bazı maddi talepleriniz olabilir. Çalışmalarınızın karşılığı olarak kendinize bu hakkın verilmesini istiyorsunuz. Bugün kendinizin bazı farklı değerleri olduğuna inanabilir ve olayların gelişimini bu özelliklerinize göre şekillendirebilirsiniz. Değişiklik size iyi gelecektir. Parasal konularda dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz.

OĞLAK BURCU 8 Şubat 2021 Pazarresi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)

Partnerinizin davranışlarından çok çabuk etkileniyorsunuz. Bazı olaylar hakkında düşüncelerinizi söylemek istiyorsanız, uygun bir zamanı beklemelisiniz. Onun sizin fikirlerinizi benimsemesi kolay olmayacaktır. Güven konusun çok önemli olduğunu anlatmak için zamana ihtiyacınız olacaktır. Olayları abartmamalısınız.

KOVA BURCU 8 Şubat 2021 Pazarresi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)

Duygusal konularda, ailenizin üzerinizde bazı baskıcı davranışlarını hissedebileceğiniz bir gün içindesiniz. Onların haklı olabileceğini unutmamalı ve görüşlerine saygı göstermelisiniz. Eski anılarınızın yeniden gündeme geleceğini düşünerek canınız sıkılmasın. Bazı şeyleri artık düşünmek istemiyorsunuz. Olaylar gittikçe yön değiştiriyor.

BALIK BURCU 8 Şubat 2021 Pazarresi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)

Sabrınız ve gücünüzü ilişkilerinize yansıtmayı iyi biliyor ve karşı taraftan da aynı şeyi bekliyorsunuz. Artık iş ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınızın karşılığını görmeye başlayacaksınız. Amaçlarınızdan vazgeçmemelisiniz. Sizi zorlayanlar karşısında, diretme gücünüzü kullanmalısınız. Akşam saatlerinden sürpriz bir haber sizi bekliyor.