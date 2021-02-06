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07 Şubat Pazar Korona virüs tablosu son durum bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

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07 Şubat Pazar Korona virüs tablosu son durum bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu
06 Şubat 2021 Cumartesi 22:18

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 108 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 897 yeni vaka sayısını olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 108 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 685'e yükseldi. Toplamda 30 milyon 386 bin 691 test yapıldı.

Bugün yapılan 137 bin 649 testten, 7 bin 897 yeni vaka sayısı, 618 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 524 bin 786 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 089 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 412 bin 505'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,9, ağır hasta sayısının ise 1 bin 337 olduğu açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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