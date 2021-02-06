07 Şubat Pazar Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altın yükselecek mi? Dolar ve Euro'da son durum

Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları son zamanların en düşük seviyesinde işlem görürken altın fiyatlarını yakından takip edenler şok üstüne şok geçirdi.
Gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatı da herkesi şaşırtmaya devam ediyor.
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞÜ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Altın fiyatlarında düşüşün ne zaman sona ereceği bilinmezken 5 Şubat altın fiyatları son durum şöyle:
5 şubat cumhuriyet altın fiyatı: 2722 TL
5 şubat çeyrek altın fiyatı: 668 TL
5 şubat gram altın fiyatı: 411 TL
Yatırımcıların ve vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım türlerinden biri olan çeyrek altın büyük ciddi bir düşüş gösterdi. Bunun üzerine vatandaşlar, altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.
Güne 422,42 ile başlayan Gram Altın, saat 23:41 itibarıyla %2,38 azalışla 412,17'dan işlem görüyor. Dün en düşük 420,46, en yüksek 427,04 seviyelerini gören Gram Altın, günü 422,06 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 04.02.2021 tarihinde 408,70 ile son bir ayın en düşük, 05.01.2021 tarihinde ise 466,23 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 412,17 TL'ye karşılık gelmektedir.
Güne 7,14 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 23:59 itibarıyla %1,09 azalışla 7,0580 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 7,0291, en yüksek 7,1484 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,0576 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 05.02.2021 tarihinde 7,0291 ile son bir ayın en düşük, 18.01.2021 tarihinde ise 7,5447 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 7,0580 TL'ye karşılık gelmektedir.
Euro kuru, saat 23:59 itibarıyla %0,41 azalışla 8,5155 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,4591, en yüksek 8,5826 seviyelerini gören Euro, günü 8,5086 seviyesinde kapattı. Euro, 05.02.2021 tarihinde 8,4591 ile son bir ayın en düşük, 11.01.2021 tarihinde ise 9,1437 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 8,5155 TL'ye karşılık gelmektedir.
En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz
|
|
|
|TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
|Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
|
|KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN
|
Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©