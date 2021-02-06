07 Şubat Pazar Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altın yükselecek mi? Dolar ve Euro'da son durum

Gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatı da herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! Altın fiyatları ne kadar oldu?

Güne 422,42 ile başlayan Gram Altın, saat 23:41 itibarıyla %2,38 azalışla 412,17'dan işlem görüyor. Dün en düşük 420,46, en yüksek 427,04 seviyelerini gören Gram Altın, günü 422,06 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 04.02.2021 tarihinde 408,70 ile son bir ayın en düşük, 05.01.2021 tarihinde ise 466,23 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 412,17 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 7,14 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 23:59 itibarıyla %1,09 azalışla 7,0580 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 7,0291, en yüksek 7,1484 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,0576 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 05.02.2021 tarihinde 7,0291 ile son bir ayın en düşük, 18.01.2021 tarihinde ise 7,5447 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 7,0580 TL'ye karşılık gelmektedir.

Euro kuru, saat 23:59 itibarıyla %0,41 azalışla 8,5155 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,4591, en yüksek 8,5826 seviyelerini gören Euro, günü 8,5086 seviyesinde kapattı. Euro, 05.02.2021 tarihinde 8,4591 ile son bir ayın en düşük, 11.01.2021 tarihinde ise 9,1437 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 8,5155 TL'ye karşılık gelmektedir.