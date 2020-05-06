07 Mayıs 2020 Perşembe TC Resmi Gazete Kararları

İki yıllık veya dört yıllık yüksek öğrenim mezunlarının hangi unvanları kullanabileceğine, Yükseköğretim Kurulu, karar vermektedir. Kurul, 31.01.1984 tarihinden bu yana belirleme yapmaktadır. Memurlar.net olarak bugün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) hariç hiç bir kamu kurumunda bulumacağınız bu bilgiyi yayımlıyoruz. Program veya bölüm itibariyle, mezunlara verilen unvanları görmek için tıklayın.