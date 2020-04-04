04 Nisan perşembe 2020 Korona Virüsü vaka sayıları ve ölüm sayıları Türkiye

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 3 NİSAN 2020 PERŞEMBE VAKA VE ÖLÜM SAYILARI, iSTANBUL, Kayseri, sivas, yozgat, amasya, çorum, hatay, erzurum, edirne, nevşehir, niğde, malatya corona virüsünden kaç kişi öldü 4 nisan 2020 perşembe



Corona virüsü tüm dünyayı tehdit etmeye tüm hızıyla devam ediyor..Dünya'daki vakalar arttıkça ülkemizde diken üstünde..Tüm dünyada

vaka sayısı 1 milyonu aştı malesef..

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 4 NİSAN 2020 PERŞEMBE VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

BUGÜNKÜ YAPILAN TEST SAYISI:19,664

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 3,013

BUGÜNKÜ ÖLÜM SAYISI: 76



Vaka sayısındaki yüksek artış ölümlere de yansıdı..Hatırlarsanız dünkü vaka sayısı 2,786 ölüm sayısı ise 69'du.

Bugün kü rakamlarla yüksek bir artış oldu..Şuanda Türkiyedeki vaka sayısı 23.934 oldu...Malesef corona virüsünden hayatını kaybeden

sayımız ise 501 oldu.

Tüm uzmanlarımızın günlerdir uyardığı Pig eşiğine gelindi mi? Çünkü vaka sayıları malesef katlanarak artıyor artık.

Halkımız hem sağlığı için hem ekonomik olarak hem de psikolojik olarak çok ciddi şekilde endişeleniyor.



Kayseri ilimizde corona virüsü ölümü var mı 3 nisan 2020 perşembe: Hayır kayıtlara geçmiş bir ölüm vakası yoktur

sivas ilimizde corona virüsü ölümü var mı 3 nisan 2020 perşembe: Hayır kayıtlara geçmiş bir ölüm vakası yoktur

yozgat ilimizde corona virüsü ölümü var mı 3 nisan 2020 perşembe: Hayır kayıtlara geçmiş bir ölüm vakası yoktur

amasya ilimizde corona virüsü ölümü var mı 3 nisan 2020 perşembe: Hayır kayıtlara geçmiş bir ölüm vakası yoktur



çorum,hatay,erzurum,edirne,nevşehir,niğde,malatya gibi illerimizde bizlere ulaşmış herhangi bir ölüm durumu yoktur.

En çok vaka ve ölüm sayısı İstanbuldan!

EN FAZLA Koronavirüs Vakası İSTANBUL'DA Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün bir ilki gerçekleştirdi ve Türkiye geneli il il koronavirüs vaka sayılarını açıkladı, Ayrıca bakanlığın hazırladığı illere göre vaka dağılım haritasını basın mensuplarıyla paylaşan Bakan Koca, en fazla vakanın İstanbul'da olduğunu bildirdi.

İzmir ilimiz ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, yaklaşık yüzde 60'la İstanbul'daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka tespit edildiğini belirtti.



Son dakika: Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

Bu haber az önce kamusaati.com ekibince öğrenildi...Tüm dünyada ölüm sayıları katlanarak artıyor

Ölüm sayısı şoke edici boyutlara ulaştı...

Tam 50 bin kişi koronadan dolayı hayata gözlerini yumdu..

VAKA SAYISINDA BÖYLE ARTIŞ GÖRÜLMEDİ

Tüm dünyadaki vaka sayısı tam 1 milyon kişiyi geçti..Önümüzdeki günlerde dünyada özellikle ABD,İSPANYA,İTALYA VE FRANSA da olağanüstü

durumlar ile karşılaşabiliriz.

Amerikan başkanı Trump'un bir hafta önce yaptığı açıklamada bu olayı 200 bin kişinin ölümü ile atlatırsak şanslıyız dediğini unutmayalım.



Türkiyedeki durum ise diğer dünya ülkelerine bakarak iyi sayılabilir.Türkiyenin sağlık sisteminin de ciddi şekilde oturduğunu

varsayarsak inşallah bu hastalıktan en az kayıp veren ülkeler sırasında iyi yerlerde oluruz.

KAMUSAATI.COM

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