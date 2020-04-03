Cumhurbaşkanı Erdoğan 03 Nisan 2020 Tarihi İtibariyle Koronavirüs corona virüs tedbirleri kapsamında Yeni kısıtlama ve yasakları açıkladı. Toplu Alanlarda maske takmak zorunlu hale geldi. Peki Kimler Maske Takacak? En Uygun ve Güvenli Maske Hangisi? 4 Nisan 2020 Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanacak diğer yasaklar hangileri? İşte Detaylar..

04 Nisan 2020 Maske Takmak Zorunlu Mu? Kimler Maske Takacak? En Uygun ve Güvenli Maske Hangisi? İşte Detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 03 Nisan 2020 Tarihi İtibariyle Koronavirüs corona virüs tedbirleri kapsamında Yeni kısıtlama ve yasakları açıkladı. Toplu Alanlarda maske takmak zorunlu hale geldi. Peki Kimler Maske Takacak? En Uygun ve Güvenli Maske Hangisi? 4 Nisan 2020 Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanacak diğer yasaklar hangileri? İşte Detaylar..

Başkan Erdoğan Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar içinde Şu Şekilde Açıklama Yaptı;

Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Yarından itibaren pazar yerleri, marketler ve toplu taşımalar gibi insanların toplu şekilde bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak. Toplu olarak Çalışılan İş yerleride toplu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır.

Tüm bunlara ilave olarak Türkiye genelinde insan hareketlerini azaltmak için gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz. Şehirlerimizde tamamında insan hareketleri ile azaltmak için gereken ilave tedbirler yarından itibaren il pandemi ve hırsızlığa kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokakları dahil tüm mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunamayacak sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka ziyaret edilecektir. Bu kısıtlaa ve yasaklara Uymayan davranışlar sergilemek de ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar şekilde uygulanacaktır.

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