04 Mayıs 2020 Pazartesi Korona virüs Türkiye'de Son Durum Vaka ve Ölüm Sayıları kaç? İşte Detaylar

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste Türkiye için umut veren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bakan Koca son rakamları sosyal medya hesabından duyurdu.



Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle bugün 64 kişinin hayatını kaybettiğini, sadece bugün 5,015 hatanın sağlığına kavuştuğunu ve toplamda yaşamını yitiren kişi sayısının 3,461 olduğunu açıkladı.



Türkiyede Dün açıklanan rakamlarla birlikte Türkiye'de toplam koronavirüs vaka sayısı 127 bin 659 oldu.



Öte yandan son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı Uzun bir aranın ardından dün ilk kez 2 binin altına düştü ve 5 bin 015 kişi iyileşti. Böyleyece toplam 68 bin 166 vatandaşımız koronavirüsü yenmiş oldu.

