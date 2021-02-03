03 Şubat Çarşamba Korona tablosu bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 117 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 354'e yükseldi.

Toplamda 30 milyon 61 bin 437 test yapıldı. Bugün yapılan 148 bin 192 testten, 8 bin 102 yeni vaka sayısı, 632 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 501 bin 79 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 314 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 387 bin 384'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,9, ağır hasta sayısının ise bin 523 olduğu açıklandı.