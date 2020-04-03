20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı geldi?, 03 Nisan 2020 Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar geldi özel araçla şehirler arası yolculuk zonguldak da başlayacak 15 gün sürecek ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan Birazdan açıklayacak İşte 03 Nisan 2020 Tarihi İtibariyle Gelen yeni kısıtlamalar ve korona virüs tedbirleri, Yeni kısıtlamalar neler? İşte detaylar..

03 Nisan 2020 Yeni Yasaklar Açıkladı! 20 Yaş Altı Vatandaşlarada Sokağa Çıkma Yasağı Geldi

20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı geldi?, 03 Nisan 2020 Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar geldi özel araçla şehirler arası yolculuk zonguldak da başlayacak 15 gün sürecek ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan Birazdan açıklayacak İşte 03 Nisan 2020 Tarihi İtibariyle Gelen yeni kısıtlamalar ve korona virüs tedbirleri, Yeni kısıtlamalar neler? İşte detaylar..

20 YAŞ ALTI GENÇLERE 04 NİSAN 2020 SAAT 00.00 İTİBARİYLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ

Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı içinde getirmektir gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlular da tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkma yasağı çıkaracaktır.

Bu kapsamda gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına karantina altına almak durumundayız. Yani 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntı değil diye elimizde böyle bir Garanti yok. Amacımız vatandaşlarımızın sadece çalışmak veya temel ihtiyaç malzemelerini temin etmek için sokağa çıkmasını temin etmek bunun dışında herkesin evinde kalmasını sağlamaktır.

Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Yarından itibaren pazar yerleri marketler gibi insanların toplu şekilde bul herkesin maske takması zorunlu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır.

Tüm bunlara ilave olarak Türkiye genelinde insan hareketlerini azaltmak için gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz şehirlerimizde tamamında insan hareketleri ile azaltmak için gereken ilave tedbirler yarından itibaren il pandemi ve hırsızlığa kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir.

Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanların Alacağı Ceza ve yaptırımlar ise Sertleşerek artacak

Sokakları dahil tüm mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunamayacak sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka ziyaret edilecektir uymayarak davranışlar sergilemek de ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar şekilde uygulanacaktır amacımız

Lütfen sosyal medya da paylaşılan şu kadar vaka var,devlet saklıyor,ölüm oranı çok vb paylaşımlara inanmayınız! kamusaati.com olarak doğrudan sağlam kaynaklardan ve resmi açıklamalardan bilgi edinerek gerekli haberleri yapıyoruz.Lütfen resmi olarak teyit edilmeyen haberleri hem paylaşmayınız hem de dikkate almayınız. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©