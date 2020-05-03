03 Mayıs 2020 Pazar Korona virüs Türkiye'de Son Durum Vaka ve Ölüm Sayıları kaç? İşte Detaylar

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste Türkiye için umut veren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bakan Koca son rakamları sosyal medya hesabından duyurdu.



Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle bugün .......... kişinin hayatını kaybettiğini, toplam yaşamını yitiren kişi sayısının .......... olduğunu açıkladı.



Türkiyede Dün açıklanan rakamlarla birlikte Türkiye'de toplam koronavirüs vaka sayısı 124 bin 375 oldu.



Öte yandan son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı Uzun bir aranın ardından dün ilk kez 2 binin altına düştü ve 4 bin 451 kişi iyileşti. Böyleyece toplam 58 bin 259 vatandaşımız koronavirüsü yenmiş oldu.

