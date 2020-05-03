03 Mayıs 2020 Pazar Korona virüs Türkiye'de Son Durum Vaka ve Ölüm Sayıları kaç? İşte Detaylar

03 Mayıs 2020 Pazar Korona virüs bilançosu ankar istanbul izmir bursa kayseri son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? İşte Detaylar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybettiğini, ve kaç
yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste Türkiye için umut veren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Bakan Koca son rakamları sosyal medya hesabından duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle bugün .......... kişinin hayatını kaybettiğini,
toplam yaşamını yitiren kişi sayısının .......... olduğunu açıkladı.
Türkiyede Dün açıklanan rakamlarla birlikte Türkiye'de toplam koronavirüs vaka sayısı 124 bin 375 oldu.
Öte yandan son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı Uzun bir aranın ardından dün ilk kez 2 binin altına düştü ve 4 bin 451 kişi iyileşti.
Böyleyece toplam 58 bin 259 vatandaşımız koronavirüsü yenmiş oldu.
'TEST SAYISINDA 1 MİLYONU GEÇTİK'
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ölüm ve vaka sayılarını açıkladığı paylaşımında, toplam test sayısında 1 milyon eşiğini geçtiklerini söyledi. Bakan Koca, 'Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım' ifadelerini kullandı.
01 Mayıs 2020 Cuma tarihli Resmi Gazete
15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:
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