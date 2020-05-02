02 Mayıs 2020 Cumartesi Korona virüs Türkiye'de Son Durum Vaka ve Ölüm Sayıları 78 kişi hayatını kaybetti!

02 Mayıs 2020 Cumartesi Korona virüs bilançosu ankara istanbul izmir bursa kayseri son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten 78 kişinin haytını kaybettiğini, bin 983 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Böylece Korona virüs vaka sayısındaki düşüş bugünde devam etti İşte Detaylar..
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste Türkiye için umut veren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Bakan Koca son rakamları sosyal medya hesabından duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle bugün 78 kişinin hayatını kaybettiğini,
toplam yaşamını yitiren kişi sayısının 3 bin 336 olduğunu açıkladı.
Bugün eklenen bin 983 yeni vakayla Türkiye'de toplam vaka sayısı 124 bin 375 oldu.
Öte yandan son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı ilk kez 2 binin altına düştü ve 4 bin 451 kişi iyileşti.
Böyleyece toplam 58 bin 259 vatandaşımız koronavirüsü yenmiş oldu.
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