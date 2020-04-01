01 Nisan 2020 Çarşamba Türkiye Korona Virüs Yeni Vaka ve Corona virüs Ölüm Sayısı!

Fahrettin koca son dakika korona virüsü toplan vaka sayısı twitter açıklaması 01 Nisan 2020 Çarşamba, Bugün Türkiyede korona virüsündan kaç kişi öldü, 02 Nisan Perşembe Korona virüs vaka sayısı kaç oldu? Korona virüs ölü sayısı kaç oldu? alınan tedbirler kaç oldu?

Hatırlarsanız dün yani 31 mart 2020 de vaka sayısı 2704 artarak 13.531 olmuştu.Ölüm sayısı

ise 214'e yükselmişti.



Bugün yani 01 Nisan 2020 Çarşamba günü vaka sayısı çok ciddi artarak toplamda 15.679 oldu.. Bugün 67 kişi daha Hayatını kaybetti. toplamda hayatını kaybeden sayısı ise malesef şuana kadar 277 oldu

TOPLAM VAKA SAYISI İSE 15.679 OLDU

Corona virüsü salgını nedeni ile tüm dünya da hayat durma noktasına geldi.Aynı şekilde

Türkiye'de de ciddi salgın önlemleri alındı.

Dün yani 31 mart salı günü açıklamasında ölü sayısının 214, vaka sayısının da 13.531 olduğu söyleyen

Fahrettin koca, bugün yine twitter'den son bilgileri paylaştı..Malesef hem ölüm hem de vaka sayısı yine artış gösterdi.

Vaka sayısı: 15.679 Yeni vaka: +2.148 (+%13.70) Ölüm sayısı: 277 Yeni ölüm: +63 (+%22.74) Ölüm oranı: %1.77 İyileşen hasta: 333

İşte bakanımız Fahrettin Koca'nın Twitter'den açıkalamaları..

ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.

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Malesef bu salgın hastalığın dünyadaki artış grafiklerine bakacak olursak çok çok

dikkatli olmamız gerekiyor.. Bakanlıklarımız tüm olumsuz gelişmelere rağmen,her türlü imkanını kullanıp

vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyor.

Özellikle sağlık bakanlığımız ve sağlık çalışanları 7/24 bu virüse karşı

mücadele içinde.Ancak..

ASIL İŞ artık bizlere düşüyor.lütfen olağanüstü bir durumla karşılaşmamak için

evlerimizde kalalım.Kendimizi bir sürede olsa izole edelim.

Bir italya,ispanya olmamak için dikkat edelim.

Bakanımızın da dediği gibi bu işin sonunun nereye gideceğini kimse öngöremiyor!

Bu açıklamalardan sonra Türkiye'de hem sağlık,hem sosyal,hem ekonomik alanda hayat

nasıl olacak hiçbir kimse bir tahminde bulunamıyor..Herkes doğal olarak tedirgin ancak devletimize güvenin.

Lütfen sosyal medya da paylaşılan görüntü ya da haberlere inanmayın.Bakanlığımız zaten her gün

gerekli açıklamaları yapıyor.

Ancak kendinizi lütfen izole edin.dikkat edin.

En başta durumun ciddiyetini daha da iyi kavramamız gerekir.Hani meşhur bir atasözümüz

vardır,Ateş düştüğü yeri yakar.Malesef özellikle sosyal medya da hastalıkla alay eden,

hastalığı yani salgını ciddiye almayan tavırlar dikkat çekiyor.Bu arada malesef

dışarı çıkmama uyarısı devlet kanalları aracılığı ile yapılsa da bazı vatandaşlarımız

malesef bunlara uymuyor.

Dedim ya ateş düştüğü yeri yakar..Allah sizleri korusun,alay edenler,durumun

ciddiyetini hala kavrayamamış olanlar..Her an bu durum sizin ya da çok sevdiğiniz

birinin başına gelebilir.Dünya sağlık örgütü bile,salgın önlenmezse milyonlarca

insanımızı kaybedebiliriz diyor.

Aşının bulunması ya da geliştirilmesi için en az 1 yıl daha gerekli olduğu söyleniyor.

Kısaca bu durumdan etkilenmemek için,sağlıklı nice uzun ömürler yaşamak için

bakanımızın da dediği gibi EVDE KAL TÜRKİYE..



Bunun dışında İnsanlarımız acil bir durum olmadığı sürece dışarı çıkmamaya özen gösteriyor.Elbette

bunun da psikolojik sonuçları doğuracağı kesin.Bu psikolojik sorunları haberleri az izleme ya da

hiç izlememe yoluna gidebilirsiniz.Ya da telefonlarınızı sadece birileri için

konuşmak için kullanın biraz.Yani sosyal medya dan uzak durun.Özellikle sosyal

medya da fake,yalan yanlış haberler sizleri daha da geriyor ve sizi bir psikolojik

bunalıma sürüklüyor!



Öte yandan en çok yarayı da ekonomiden alacağımız kesin.Şimdiden birçok iş yeri kapandı ya da

sınırlandırılmış olarak hizmet veriyor.Birçok fabrika üretimini geçici olarak durdurdu ve işçileri

ücretsiz izne ayırdı.Aktif olarak hizmet veren esnaflarda cirolarının neredeyse 5/1'e düştüğünü

ifade ediyor.

Elbette yaşanabilecek bir ekonomik krize karşı devletimiz gerekli önlemleri almıştır.

Ancak vatandaşın beklentileri,devletin aldığı tedbirlerden çok çok daha fazla.

Çünkü ciddi ciddi şuanda Türkiye'de ekonomi durma noktasına geldi.

Salgının ne zaman biteceği,normal günlere ne zaman dönebileceğimizi bilmediğimiz için

halk ekonomik olarak da çok korkmaya başladı.

Devletimiz ve hükümetimizden bu illet salgın için daha ciddi ve güçlü önlemler

alması olacaktır.

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