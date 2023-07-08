Zelenski, İstanbul turunda! Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti, Bartholomeos ile özel görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni de ziyaret etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine katılan Zelenski, Bartholomeos ile bir de özel görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle dün İstanbul'a geldi. Vahdettin Köşkü'nde Erdoğan ile baş başa görüşen Zelenski, ziyaretlerine devam ediyor.

AYA YORGİ KİLİSESİ'NDE DUA ETTİ

Zelenski, bugün Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Aya Yorgi Kilise'sinde düzenlenen törende savaşta ölenler için dualar edildi. Daha sonra Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine katıldı.

ÖZEL BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİLER

Ukrayna lideri ve patrik Bartholomeos, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde özel bir görüşme de gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Zelenski ile Bartholomeos basın mensuplarına açıklama yaptı.