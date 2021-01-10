Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya... Maaşlara yapılan zam sonrası o ücretler de arttı. Taksit seçeneği yok, peşin olarak bankaya yatırılıyor. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası’na TC kimlik numarasıyla yapılabiliyor. Memur maaşlarına bağlı olarak her yıl ocak ve temmuzda değişen bedelli askerlik tutarı 37 bin 70 liradan 39 bin 788 liraya yükseldi. Bu bedeli peşin ödeyip 1 aylık temel askerlik eğitimini tamamlayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılıyor. İşte bedelli askerlikle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını da kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen yasa, 26 Haziran 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre; hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay. Askerliğini bedelli olarak yapacak olanlar, 1 ay silah altına alınarak temel askerlik eğitiminden geçiriliyor.

Peşin yapılıyor



Bunlar arasında bedelli askerlik en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bedelli askerlik tutarları da her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel değişiyor. Bir başka deyişle bedelli ücreti ‘240.000’ gösterge rakamının memur aylık katsayısı (0.165786) ile çarpımı sonucu tespit ediliyor. Buna göre; 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında geçerli yeni tutar 39 bin 788 lira oldu. Bu tutar peşin olarak ödeniyor yani taksiti yok. Dövizle askerlik bedeli ise 4.402 Euro olarak belirlendi.



Başvuru ne zaman?



Askerliği gelip bedelli askerlik başvurusu yapacaklar için herhangi bir tarih kısıtlaması bulunmuyor. Bedelli askerlik yapacak kişi sayısı her yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak ilan ediliyor. Bedelli yapmak isteyen kişi sayısı, yıllık kontenjandan fazla olursa, yararlanacak kişiler kurayla belirleniyor. Yoklama kaçağı/bakaya durumunda olanlar bedelli askerlikten yararlanamıyor.



Ödemeler nereye?



Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası’na TC kimlik numarasıyla yatırılabiliyor. Başvuru yapılan yılı takip eden yılın ocak ve şubat aylarında ise sınıflandırma işlemleri yapılıyor. Başvuru sonuçlarını, celp ve sevk zamanları ile temel eğitim merkezlerini e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenmek mümkün. Evlilik gibi mazereti olanların sevki bir sonraki döneme ertelenebiliyor.



Uzatanlara avantaj var



Askerlik süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay. Ancak erbaş ve erlerden isteyen, terhise hak kazandığı tarihten itibaren askerliğini 6 ay daha uzatabilecek. Askerliğini 6 ay uzatanlara, uzatma döneminde asgari ücretin üzerinde harçlık verilecek. Harçlık bu yıl rütbeye göre şöyle olacak:



Er: 2.570 lira

Onbaşı: 2.736 lira

Çavuş: 2.902 lira.



Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara ayrıca 1.260 liraya kadar ek ödeme yapılacak.



Prim devletten



İlk 6 aylık dönemi tamamladıktan sonra ikinci 6 ayda askerlik yapanlar, bu dönem için askerlik borçlanması yaptıklarında asgari ücrete karşılık gelen prim tutarını Milli Savunma Bakanlığı karşılayacak.



Sağlanan diğer haklar



Askerliğini uzatanlara ayrıca TOKİ ev alımında öncelik verilecek, iş kurabilmeleri amacıyla devlet bankalarından uygun faizle kredi sağlanacak. TSK ayrıca ikinci 6 ay silah altında kalanlara; personel alım sınavlarında yüzde 15-20 ilave puan, sözleşmeli personel temininde öncelik, her ay için ilave 1 gün izin gibi haklar sunuyor.



Yedek subay ve astsubay



Kanunla üniversite mezunu asker adaylarının da durumu belirlendi. Dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin belirleyeceği sayıda kişi askerliğini yedek subay olarak yapabilecek. İki veya üç yıllık üniversitelerden mezun olanlar ise yedek astsubay olabilecek.



Yedek subay olamayan 4 yıl ve daha uzun süreli üniversite mezunlarından isteyenler yedek astsubay olarak görevlendirilebilecek. Bu durumda, 2 aylık temel eğitimin ardından 10 aylık maaş ödeniyor. Askerde kalmak isteyenler subaylığa ve astsubaylığa geçiş yapabiliyor.



Kıdem ve işsizlik maaşı



Askerliğini bedelli veya yedek subay, yedek astsubay olarak yapacak olan kişiler isterlerse askere giderken işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını alabilecekler. Askere giden çalışanlar, işsizlik maaşı da alabiliyor. Bunun için işten ayrıldıkları tarihten itibaren kendi adlarına son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası pirimi ödenmiş olması gerekiyor.



Ayrıca; askere gidecek çalışanların, askere gidecekleri tarihten en geç 90 gün önce işten ayrılmış olmaları şartı aranıyor. Askerden önce işsizlik maaşına başvuran askere gidene kadar maaş alır. Askerde maaş kesilir. Askerlik dönüşü kalan sürede ödeme yapılır. Hemen askere gidilmişse dönüşte 30 gün içinde İşkur’a BAŞVURU ŞART