Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, zehir zemberek sözlerle istifa etti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Taşkaya, "Geçmişte Zafer Partisi Divan Kurulundan istifa etmiş olduğum gibi, Partiye olan inancım kalmadığı, mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumamak için, gerekli açıklamaları sonra yapacağım mahfuzuyla gördüğüm lüzum üzerine Zafer Partisinden istifa ediyorum." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partisinden istifa etti. Aldığı kararı sosyal medya üzerinden duyuran Taşkaya, zehir zemberek sözler sarf etti.

"MUHTAR BİLE OLAMAYACAK..."

Özdağ istifa paylaşımında, "Geçmişte Zafer Partisi Divan Kurulundan istifa etmiş olduğum gibi, Partiye olan inancım kalmadığı, mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumamak için, gerekli açıklamaları sonra yapacağım mahfuzuyla gördüğüm lüzum üzerine Zafer Partisinden istifa ediyorum." dedi.

"İSTEK VE TALEPLERİNİZİ ÜMİT ÖZDAĞ'A İLETMEYİN"

Taşkaya daha sonra yaptığı paylaşımda, "Kendinden ve Sevdagül Tuncer'den başkasının ön plana çıkmasını istemeyen bir kişiden bir şey olmaz. Partideki istek ve taleplerinizi Ümit Özdağ'a iletmeyin. Sevdagül Tuncer'e söyleyin onun dedikleri iki dakikada gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİSİNİN NEDEN SORUSUNA YANIT VERDİ

Taşkaya'nın Sevdagül Tuncer paylaşımını kaldırdığı görüldü.Bir takipçisinin neden sorusuna yanıt veren Taşkaya, gelen yorumlar nedeniyle paylaşımı kaldırdığını söyledi.