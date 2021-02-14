Yüz yüze eğitim öncesi kar nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime geçecek olan bazı okullar, bu sefer de kar engeliyle karşılaştı. Kar yağışının etkili olduğu Çanakkale ve Zonguldak'ta eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugün yerini kara teslim etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli olarak gerçekleşmesi plananlanan yüz yüze eğitim 15 Şubat Pazartesi bazı okullarda başlayacaktı.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışları, buzlanma ve don tehlikesi yaratırken, bazı il valiliklerince açıklanan karara göre, okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitime ara verildi.

ZONGULDAK'TA BİR GÜN TATİL

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı gibi ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel ve resmi okullarda 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin, 1 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Eğitimin aksamaması için pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacak.

ÇANAKKALE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Çanakkale’de etkili olan yoğun kar ve fırtına nedeniyle okulların açılması bir gün süreyle ertelendi.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde hakim olan kar yağışından dolayı meydana gelebilecek aksamalar sebebiyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir. Yine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de 15 Şubat 2021 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır” denildi.