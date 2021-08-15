Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Kabine’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir ayın ardından Beştepe'de toplanıyor. Yarın gerçekleştirilecek kritik toplantıda yüz yüze eğitimle ilgili kararın çıkması bekleniyor. Toplantıda yine corona virüsüyle mücadele kapsamında yeni tedbirlerin ve aşılama çalışmalarının da ele alınacağı belirtiliyor. Kapalı mekanlara aşı olmayanların girişlerinin engellenmesi gibi önlemlerin masaya yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımı ile gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı için tarih belli oldu. Yarın (16 Ağustos Pazartesi) gerçekleştirilecek toplantıda görüşülecek konuların başında okullarda yüz yüze eğitim geliyor.

KABİNEDE KARAR VERİLECEK

Bir aylık aranın ardından Beştepe’de gerçekleştirilecek toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze başlamasıyla ilgili kararın çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında açıklamada bulunan Erdoğan, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’le konunun detaylı olarak görüşüleceğini açıklamıştı. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

“İKNA OLURSAK…”

“Kabine toplantısında kendisi bize sunumunu yapacak ve bu da o konular arasında yer alıyor aynı zamanda aşılarla ilgili çalışmalar yine bu konular arasında yer alıyor. Tabi temennimiz o dur ki yüz yüze eğitime geçebilmek. Yani bu konuyla ilgili Mahmut bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz çünkü çocuklarımız okullarına hasret kaldılar.”

BAKAN KOCA NET KONUŞMUŞTU

Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yüz yüze eğitimle ilgili net ifadeler kullanmıştı.



Koca, “En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var” demişti.

CORONA VİRÜSÜ

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer önemli konuyu ise corona virüsü oluşturuyor. Kısıtlamaların ardından 5 bin civarında olan vaka sayıları yasağın kalkmasıyla 20 binin üzerine çıktı.

Kritik toplantıda coronayla ilgili son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapması bekleniyor. Yine toplantıda aşılamada gelinen son durumun da masaya yatırılacağı belirtiliyor.

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Aşısı olmayanların durumunun da bu toplantıda ele alınması bekleniyor. Aşıyı reddedenlerin herhangi bir kısıtlama ya da tedbirin gelip gelmeyeceği de bu toplantıda netleşecek.