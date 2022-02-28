0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0

YouTube'dan Rus kanallarına yasak!

YouTube'dan Rus kanallarına yasak!

YouTube'dan Rus kanallarına yasak!
Admin
Admin
28 Şubat 2022 Pazartesi 11:00

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepkiler çığ gibi büyürken, yaptırım açıklamaları da peş peşe geliyor. Hem ekonomik hem diplomatik yaptırımlara rağmen işgalden vazçemeyen Rusya'ya medya platformlarından da yasak geldi.

Meta'nın ardından YouTube da devlet destekli medya kuruluşu RT de dahil olmak üzere birden fazla Rus kanalının video hizmetinde gelir elde etmesini askıya aldı.

YouTube'un çatı şirketi Alphabet, Rusya medyasının platform aracılığıyla gelir elde etmesini askıya aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki olağanüstü koşullar ışığında... son yaptırımlarla bağlantılı birkaç Rus kanalı da dahil olmak üzere bir dizi kanalın YouTube'da para kazanma özelliğini duraklatıyoruz" denildi.

Dün Twitter da Ukrayna ve Rusya'da hızlı bilgi akışının sağlanması için reklam özelliğini devre dışı bıraktıklarını duyurmuştu.

Boğazlar, Rusya ve Ukrayna’ya kapatılacak
Boğazlar, Rusya ve Ukrayna’ya kapatılacak
0
Bakan duyurdu ...O Başvurular 1 Mart'ta başlıyor
Bakan duyurdu ...O Başvurular 1 Mart'ta başlıyor
0
Açlık sınırı asgari ücreti geçti!
Açlık sınırı asgari ücreti geçti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.