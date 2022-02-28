YouTube'dan Rus kanallarına yasak!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepkiler çığ gibi büyürken, yaptırım açıklamaları da peş peşe geliyor. Hem ekonomik hem diplomatik yaptırımlara rağmen işgalden vazçemeyen Rusya'ya medya platformlarından da yasak geldi.

Meta'nın ardından YouTube da devlet destekli medya kuruluşu RT de dahil olmak üzere birden fazla Rus kanalının video hizmetinde gelir elde etmesini askıya aldı.

YouTube'un çatı şirketi Alphabet, Rusya medyasının platform aracılığıyla gelir elde etmesini askıya aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki olağanüstü koşullar ışığında... son yaptırımlarla bağlantılı birkaç Rus kanalı da dahil olmak üzere bir dizi kanalın YouTube'da para kazanma özelliğini duraklatıyoruz" denildi.

Dün Twitter da Ukrayna ve Rusya'da hızlı bilgi akışının sağlanması için reklam özelliğini devre dışı bıraktıklarını duyurmuştu.