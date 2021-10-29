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Yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yararılar var!

Yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yararılar var! Sivas'ın Kangal ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yararılar var!
29 Ekim 2021 Cuma 10:25

Sivas'ın Kangal ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

N.A. yönetimindeki tur midibüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Kangal ilçesi girişinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

1 ÖLÜ, 24 YARALI

Kazada midibüste bulunan doktor Hasan Hüseyin Saltık (67) hayatını kaybetti, yaralanan 24 kişi ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı.

Midibüstekilerin sağlık çalışanları olduğu ve bir tur kapsamında Samsun'dan Güney Doğu illerine gittikleri öğrenildi.

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