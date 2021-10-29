Yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yararılar var!

Yargıtay'dan fazla mesai ücretine iki kritik şart! Yargıtay'dan bordro kararı: 'Kesin delil' olduğuna hükmetti Çalışanlara fazla mesaide Yargıtay kararında iki önemli nokta ön plana çıktı. Yargıtay işçinin imzası bulunan bordro için sahteliği ispat edilinceye kadar 'kesin delil' olduğuna hükmederek, yine fazla mesai ispatında işyerinin çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan kişilerin tanıklıklarına değer verilemeyeceğine hükmetti. Yargıtay'dan kritik karar: İşyerini bilmeyen tanık olamaz!