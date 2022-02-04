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Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var! Yozgat-Ankara kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı Yozgat-Ankara kara yolunda yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!
04 Şubat 2022 Cuma 12:01

Kaza, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Yozgat-Ankara yolu Buruncuk köyü mevkiinde meydana geldi.

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsü şarampole devrildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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