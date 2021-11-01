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Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
01 Kasım 2021 Pazartesi 09:54

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 11 YARALI

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.

dinilen bilgiye göre, Kayseri - Malatya Karayolu Pınarbaşı ilçe yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 11 kişiyi, ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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