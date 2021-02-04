YÖK programında Erdoğan'dan son dakika müjdesi...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bütçeden üniversitelerimiz için ayırdığımız pay 2,5 milyar liradan 36 milyar liraya çıktı.

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüksek öğretimde temel amacımız, kalkınmada rolü olan bilimsel alanların desteklenmesidir.

"MASKELERİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Üniversitelerimiz farklı değerler üreterek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Eski Türkiye alışkanlığında olan da yok değil. Onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar.

Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Kendi kişisel çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskesi altında ortaya koyanların maskesini düşürmeyi sürdüreceğiz.

(Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler) Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz.

15 genç üniversitemizin bazı bölümleri, 12 kıdemli üniversitemiz hocalarından dersler alacak. Buralardaki genç akademisyenlerin de kıdemli üniversitelerin yayınlarından faydalanmalarını ortak projeler yürütmesini sağlayacağız. Projenin tamamen gönüllük esasına dayalı olarak, köklü üniversitelerdeki öğretim üyelerince yürütülmesidir.

Buradan bir müjde daha vermek istiyorum. YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesini önümüzdeki haftadan itibaren hayata geçireceğiz.