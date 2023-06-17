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YKS'nin ilk oturumu sona erdi! Geç kalan üniversite adayları gözyaşlarına boğuldu

YKS'nin ilk oturumu sona erdi! Geç kalan üniversite adayları gözyaşlarına boğuldu

YKS'nin ilk oturumu sona erdi! Geç kalan üniversite adayları gözyaşlarına boğuldu
Admin
Admin
17 Haziran 2023 Cumartesi 18:58

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumunu 4 dakika ile kaçıran genç kız, kapının kapalı olduğunu görünce olduğu yere adeta yığıldı. Gözyaşlarına boğulan genç kızı, diğer veliler teskin etmeye çalıştı. Sınavı 2 dakikayla kaçıran bir başka genç kız için de veliler kapıdaki görevlilerden yardım talep etti. Uzun süre dil dökülen görevliler kapıyı açmadı.

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) sınavına geç kalanlar damgayı vurdu. Sınavı 4 dakika ile kaçıran bir genç kız, kapının kapalı olduğunu görünce olduğu yere yığılıp gözyaşlarına boğuldu. "1 saat öncesinden evden çıktım, 1 yılım gitti" diyerek ağlamaya devam eden genç kızı, diğer veliler teselli etmeye çalıştı. Bir başka genç de sınava giriş saatini başlama saatiyle karıştırınca 5 dakika gecikti. Son saniyelerle kapıdan içeriye girenleri ise veliler alkışladı.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve adayların başarısına göre öğrenim görecekleri üniversiteyi belirleyen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu TYT, tüm Türkiye'de saat 10.15 itibariyle başladı. Adaylar, sınava saatler öncesinden Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'ndeki fakültelere aileleriyle birlikte geldi. Yoğun trafiğin oluştuğu kampüs içerisinde, bazı adaylar sınava geç kaldı, bazıları da son saniyelerle kapıdan içeri girmeyi başardı

Sınavı 4 dakika ile kaçıran genç kız, kapının kapalı olduğunu görünce olduğu yere adeta yığıldı. Gözyaşlarına boğulan genç kızı, diğer veliler teskin etmeye çalıştı. Sınavı 2 dakikayla kaçıran bir başka genç kız için de veliler kapıdaki görevlilerden yardım talep etti. Uzun süre dil dökülen görevliler kapıyı açmadı.

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